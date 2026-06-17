Millicent Simmonds coescribirá y protagonizará el thriller criminal "Grace"

La actriz de "A Quiet Place" lidera un proyecto con enfoque inclusivo que sigue a una adolescente sorda enfrentando los secretos violentos de su familia. El rodaje comenzará en 2027.

Hoy 07:29

La actriz Millicent Simmonds, reconocida por sus trabajos en A Quiet Place y Pretty Lethal, será coautora y protagonista de Grace, un thriller criminal que marcará el debut cinematográfico de Inevitable Studios, la nueva productora impulsada por la Inevitable Foundation.

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El estudio, liderado por sus cofundadores Richie Siegel y Marisa Torelli-Pedevska, tiene como objetivo desarrollar películas y series comerciales desde una mirada “única, inesperada y subversiva” centrada en la discapacidad.

El proyecto estará dirigido y escrito por el dúo Ari Costa y Eren Celeboglu. Aunque los detalles de la trama se mantienen en reserva, se adelantó que la historia seguirá a una adolescente sorda que comienza a desentrañar los violentos secretos del pasado de su familia. Durante los últimos tres años, Costa, Celeboglu y Simmonds trabajaron en conjunto en el desarrollo del guion, con el objetivo de retratar de manera auténtica la experiencia de una joven sorda y explorar temas como el amor, la violencia y el perdón.

La película independiente se encuentra actualmente en proceso de casting y tiene previsto iniciar su rodaje a comienzos de 2027.

Simmonds debutó en cine en 2017 junto a Julianne Moore en Wonderstruck, dirigida por Todd Haynes, pero alcanzó notoriedad global con su papel de Regan en la saga A Quiet Place, donde interpreta a una adolescente sorda que lucha por sobrevivir en un mundo dominado por criaturas con una audición extremadamente sensible. Actualmente, la actriz se encuentra trabajando en A Quiet Place Part III, cuyo estreno está previsto para 2027.

Su film más reciente, Pretty Lethal, se estrenó este año en el festival SXSW. Además de su carrera en cine, Simmonds participó en la obra de Broadway Grey House, junto a Tatiana Maslany, bajo la dirección del ganador del Tony Joe Mantello. La actriz también fue nominada al BAFTA Rising Star Award y formó parte de la lista Power of Young Hollywood Impact de Variety.

Por su parte, Ari Costa y Eren Celeboglu iniciaron su colaboración tras conocerse en el set de la serie Community en 2011. Desde entonces, desarrollaron cortometrajes como The Bride y The Internet Kills, que llamaron la atención de los hermanos Russo, quienes produjeron su primer largometraje, All Fun & Games, protagonizado por Asa Butterfield y Natalia Dyer.

Celeboglu también trabajó con el productor Bill Lawrence, escribiendo y dirigiendo episodios de series como Scrubs y Cougar Town. Costa, en tanto, colaboró durante años con los hermanos Russo, participando como productor en las películas de Avengers y en la franquicia Extraction.

Con Grace, Inevitable Studios apuesta a consolidarse con una propuesta que combina el thriller con una perspectiva inclusiva, en un proyecto que busca aportar nuevas miradas dentro del cine comercial contemporáneo.