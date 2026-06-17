Amanda Seyfried recordó cómo acompañó a Sydney Sweeney durante su peor polémica

Las actrices trabajaron juntas en “La asistenta” cuando Sweeney enfrentaba críticas por una campaña publicitaria. Seyfried contó cómo la contuvo en ese momento.

Hoy 07:38

Amanda Seyfried y Sydney Sweeney compartieron elenco en La asistenta, una adaptación del bestseller de Freida McFadden que tuvo buen desempeño en taquilla y ya tiene una secuela en desarrollo. Pero el vínculo entre ambas se fortaleció fuera del set, en un momento complicado para Sweeney.

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Durante la promoción de la película, la actriz quedó envuelta en una controversia por una campaña de jeans de American Eagle. El eslogan “I love my jeans” fue cuestionado por su similitud con la palabra “genes”, lo que generó críticas en redes sociales e interpretaciones vinculadas a ideas racistas. La situación creció con la intervención de figuras públicas y aumentó la presión mediática.

En ese contexto, Seyfried eligió acompañar sin invadir. En una entrevista con British GQ, explicó que su decisión fue estar presente sin forzar conversaciones sobre el tema.

“Sabía que no era un momento fácil. La veía sostener la situación mientras trabajábamos, pero también entendía que estaba bajo mucha presión”, señaló.

Según contó, su apoyo se basó en generar un espacio de confianza. “Preferí no insistir con el tema. Si ella quería hablar, estaba bien. Y si necesitaba distraerse o pasar un buen rato, también”, explicó.

Amanda Seyfried y Sydney Sweeney.

Ambas actrices construyeron una relación cercana durante el rodaje. Sweeney incluso le regaló una pulsera, un gesto que Seyfried valoró como muestra del vínculo que habían generado.

Al mismo tiempo, la protagonista de Mamma Mia destacó que debían seguir con la promoción del film. “Había que cumplir con el trabajo, pero también podía ofrecerle un lugar donde sentirse tranquila”, sostuvo.

Mientras tanto, el futuro de la franquicia sigue en desarrollo. Se espera que Sweeney continúe en la secuela, El secreto de la asistenta, aunque la participación de Seyfried aún no está confirmada.