Criar a un hijo ya cuesta más de $600.000 por mes, según el INDEC

El organismo oficial informó cuánto necesitó una familia para cubrir los gastos de crianza de niños y adolescentes, según cada tramo de edad.

Hoy 07:50

El costo de criar a un hijo volvió a quedar bajo la lupa luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara los valores de la canasta de crianza correspondientes a mayo de 2026.

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Según los datos oficiales, el monto mensual superó los $600.000 en algunos tramos de edad. En el caso de niños de entre 1 y 3 años, el costo fue de $620.125, mientras que para niñas, niños y adolescentes de 6 a 12 años llegó a $665.950.

La medición contempla tanto los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños como el valor económico del tiempo destinado a su cuidado. Es decir, no solo incluye gastos de consumo, sino también las horas de atención que requiere cada etapa de crecimiento.

De acuerdo con el informe del INDEC, criar a un menor de 1 año demandó en mayo $520.569. Para el tramo de 1 a 3 años, el monto ascendió a $620.125; para niños de 4 y 5 años, el costo fue de $529.756; y para el grupo de 6 a 12 años, la cifra alcanzó los $665.950.

Para elaborar este cálculo, el organismo toma como referencia el valor mensual de la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires, utilizada para la medición de la pobreza. Dentro de esa canasta se consideran alimentos, vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda y otros bienes y servicios no alimentarios.

Además, el INDEC incorpora el costo del cuidado, que se estima a partir del tiempo teórico requerido para cada tramo de edad. Esas horas son valorizadas según la remuneración correspondiente a la categoría “Asistencia y cuidado de personas” del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Los datos reflejan el fuerte peso que representa la crianza dentro del presupuesto familiar y muestran cómo los gastos asociados al cuidado y desarrollo de niñas, niños y adolescentes continúan siendo uno de los principales desafíos económicos para los hogares.