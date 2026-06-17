"Este mes la inflación comenzaría con 1, porque se está limitando la cantidad de pesos"

Así lo adelantó en su columna de este miércoles para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:22

El licenciado Osvaldo Granados analizó el panorama económico en su columna de este miércoles en Radio Panorama y anticipó que la inflación de este mes podría ubicarse por debajo del 2%.

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“Este mes la inflación comenzaría con 1”, afirmó, al estimar que rondaría entre el 1,8% y el 1,9%. Según explicó, esta desaceleración responde a una política de control sobre la emisión monetaria. “Se está limitando la cantidad de pesos. Se compran dólares y se busca absorber pesos con bonos atados a la inflación”, detalló.

En paralelo, Granados destacó una importante inversión en el sector minero. “Se firmó un proyecto en San Juan por 10 mil millones de dólares para la extracción de cobre”, indicó. Además, mencionó que una empresa china ganó la licitación para construir viviendas modulares destinadas a unos 22 mil trabajadores.

Sobre este punto, advirtió que existen tensiones en el sector local. “La Cámara de la Construcción plantea que no puede competir con empresas chinas en este tipo de desarrollos, aunque se trata de una inversión multimillonaria”, señaló.

En materia financiera, el economista resaltó el respaldo internacional. “El Banco Mundial actúa como garante de préstamos con tasas cercanas al 6% anual”, explicó, y agregó que la deuda pública registró una baja durante mayo.

Sin embargo, también planteó un diagnóstico más complejo en el entramado productivo. “Hay muchas pymes en concurso preventivo y algunas empresas cerraron. Si bien mejoró el uso de la capacidad instalada, la industria sigue paralizada”, sostuvo. En ese sentido, consideró que el escenario económico combina medidas positivas con otras que generan impacto negativo, por lo que recomendó analizar ambos aspectos.

Por último, Granados hizo una referencia al clima social actual en medio de una nueva Copa del Mundo. “En un mismo país vimos a Maradona y Messi, algo extraordinario. Hoy la gente está enfocada en otra cosa, y hablar de economía genera poco interés”, comentó. No obstante, concluyó que este contexto es transitorio: “Es un recreo que dura un mes, pero que la gente también merece”.