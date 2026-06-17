Conversatorio y clínicas de zamba: el CCB, Cultura del municipio capitalino y la Casa Museo Andrés Chazarreta presentan a Luis “Luchyn” López

Se abordarán específicamente distintos aspectos de las coreografías de zambas de Carlos Saavedra y Andrés Chazarreta. El santiagueño, actualmente radicado en Canadá, perteneció a la “Agrupación Santiago del Estero”, cuerpo de baile dirigido por Carlos Saavedra.

Hoy 09:07

En ocasión de la visita a Santiago del Estero, del reconocido bailarín Luis “Luchyn” López, el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), junto a la Dirección de Cultura de la Municipalidad de la Capital y la Casa Museo “Andrés Chazarreta”, sede del Archivo Histórico de la provincia, realizarán un Conversatorio y Clínicas, destinadas a poner en valor las coreografías de zambas de Carlos Saavedra y Andrés Chazarreta, como parte del patrimonio cultural de la provincia.

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Tanto el conversatorio, como las clínicas se realizarán entre el 14 y 16 de julio próximos, para cuyos interesados se encuentra abierta la inscripción comunicándose telefónicamente al 4223763 interno 249, Área de Educación (CCB), en días hábiles de 9 a 13 horas, fin de garantizar a los concurrentes una adecuada calidad de experiencia.

El Conversatorio “Nuestras Zambas”, a cargo de Luis “Luchyn” López, intenta colocar en agenda, una reflexión sobre la necesidad de conocer, enseñar, difundir y valorar la gran creación coreográfica de la zamba de Carlos Saavedra y su significativa impronta, como así también visibilizar la recopilación realizada por Andrés Chazarreta. Ambas coreografías son distintivas de Santiago del Estero y patrimonio cultural de la provincia. Por su parte, las clínicas abordarán aspectos específicos de sus respectivas coreografías.

Luis “Luchyn” López, santiagueño actualmente radicado en Canadá, perteneció a la “Agrupación Santiago del Estero”, cuerpo de baile dirigido por Carlos Saavedra.

Durante 27 años, fue miembro del casting, entrenador, coreógrafo y bailarín del “Cirque du Soleil”. Integró las compañías “Salamanca”, “Malambo Fusión”, “Klak”, “Proyecto Enlazos”, entre otras. Es Profesor de tango y folklore en distintos países de Europa y actual Profesor del Studio Tango de Montreal (Canadá).

Una cita imperdible para los amantes de la danza y especialmente de este género, que identifica la región y la provincia.