Tragedia en el barrio Jardín: un hombre de 76 años murió calcinado al incendiarse su vivienda

Un vecino aseguró haber escuchado gritos de auxilio horas antes del siniestro. La Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Hoy 09:30

Una trágica muerte conmociona al barrio Jardín, luego de que un hombre de 76 años, de apellido Olivera, falleciera durante el incendio de su vivienda ocurrido en las primeras horas de este miércoles.

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Incendio Bº Jardín

La víctima fue identificada como un docente jubilado que vivía solo en el inmueble ubicado en la intersección de Los Fresnos y Las Rosas, jurisdicción de la Comisaría Comunitaria Nº 7 y la Departamental Nº 16 de Los Flores.

De acuerdo con la información policial, un vecino identificado como Rodrigo Lastra manifestó que alrededor de las 6 de la mañana escuchó gritos de auxilio provenientes de la vivienda, como si una persona estuviera siendo agredida.

Cuando los efectivos arribaron al lugar y realizaron las verificaciones correspondientes, advirtieron que en el interior de la casa se estaba desarrollando un incendio, por lo que solicitaron la inmediata intervención de personal de la División Bomberos de la Policía de la Provincia.

Los rescatistas trabajaron para sofocar las llamas que afectaban principalmente una de las habitaciones. Una vez controlado el foco ígneo, constataron que en el interior se encontraba el cuerpo sin vida de Juan Olivera, de 76 años, quien murió como consecuencia del siniestro.

Las elevadas temperaturas registradas en el inmueble obligaron a los peritos a esperar que las condiciones fueran seguras para avanzar con una inspección minuciosa de la escena.

Por disposición de la Justicia, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se originó el incendio y esclarecer las circunstancias que derivaron en la muerte del docente jubilado.