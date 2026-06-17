Este jueves y viernes: EDESE informó cortes programados

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:53

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Jueves 18 de junio: de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio San Martin de la ciudad de La Banda (comprendido entre Av. Del Libertador, Santa Fe Norte, San Carlos y Antártida Argentina); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Santo Lugares, Las Delicias (dptos. Alberdi y Pellegrini) y San Pedro (dpto. Capital); de 10:00 a 13:00hs afectando a la localidad de El Zanjón (dpto. Capital); de 13:30 a 16:30 hs afectando a parte de la ciudad de Termas de Rio Hondo (comprendido entre Francisco Solano/Bolivar, Pasteur, Irigoyen, Sarmiento, Gorostiaga y Rivadavia) y de 14:00 a 17:00 hs afectando a parte del barrio Besares de la ciudad de La Banda (comprendido entre Besares, Los Andes, Balcarce y Canal 9 de Julio).

Viernes 19 de junio: de 08:00 a 11:00 hs afectando a los barrios Islas Malvinas y Saint Germain de la ciudad Capital y a las localidades de Nueva Esperanza, Quebracho Coto y Taco Pozo (dpto. Pellegrini); de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Campo Contreras 2° Ampliación (comprendido entre Lisandro de la Torre, Julian Tardieu, Juan Vucetich y Dr. Leonidas Espeche) y a las localidades de Santos Lugares (dpto. Alberdi), Las Delicias (dpto. Pellegrini), El Colorado, Rincon del Saladillo, Pozo del Toba y La Reserva (dpto. Juan F. Ibarra) y de 14:00 a 17:00 hs afectando a parte de la ciudad de Quimilí (barrios Alomo, Fonavi 3, Santa Angela, Cooperativa, Calasanz y Centro Sur).