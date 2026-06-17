Quién era Juan Olivera, el hombre que murió calcinado en el incendio de su vivienda del barrio Jardín

Tenía 76 años, vivía solo desde hacía años y era muy conocido por los vecinos de la zona. Lo recuerdan como una persona amable, educada y de perfil bajo.

Hoy 10:02

La muerte de Juan Manuel Olivera, el hombre de 76 años que falleció durante el incendio de su vivienda en el barrio Jardín, causó una profunda conmoción entre los vecinos de la zona, quienes lo recuerdan como una persona tranquila, respetuosa y de bajo perfil.

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Según relataron residentes del sector, Olivera era docente jubilado y vivía solo desde hacía varios años en la vivienda ubicada en la intersección de calles Los Fresnos y Las Rosas, donde este miércoles se produjo el fatal incendio.

Quienes lo conocían aseguran que era una persona muy reservada. "No se lo veía mucho", comentaron algunos vecinos, quienes señalaron que solía salir temprano por las mañanas para realizar compras o trámites y luego regresaba a su hogar, donde pasaba gran parte del día.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el barrio, era un hombre que no generaba conflictos y mantenía una buena relación con quienes vivían cerca, aunque sin participar demasiado de reuniones o encuentros sociales.

Los vecinos también indicaron que, tras el fallecimiento de su esposa años atrás, su vida cambió notablemente. Aseguran que desde entonces se volvió más solitario y pasó a llevar una rutina mucho más reservada.

"Era una buena persona, muy educada", coincidieron varios habitantes del barrio, quienes destacaron su trato cordial y respetuoso. Aunque no era alguien de largas conversaciones, siempre respondía con amabilidad a quienes lo saludaban.

Vecinas de Olivera

Según trascendió, Olivera no tenía hijos y contaba con dos hermanos, quienes fueron notificados de la tragedia ocurrida en su domicilio.

La noticia impactó especialmente en el barrio Jardín, una zona caracterizada por la tranquilidad y donde muchos de sus habitantes llevan décadas conviviendo como vecinos.

Mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar las circunstancias que rodearon el incendio, quienes compartieron años de vecindad con Olivera lo despiden con pesar y lo recuerdan como un hombre trabajador, respetuoso y querido por quienes llegaron a conocerlo.