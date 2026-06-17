El sector privado perdió más de 14.000 empresas en un año y acumula 25 meses de caída

El relevamiento indicó que la cantidad de empleadores formales cayó 2,8% interanual en marzo. La industria manufacturera y el comercio estuvieron entre los rubros más afectados.

Hoy 10:36

La cantidad de empresas empleadoras del sector privado volvió a registrar una caída interanual y acumuló 25 meses consecutivos de retroceso, según un informe elaborado por la Consultora Politikón Chaco sobre la base de datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

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De acuerdo con el relevamiento, en marzo se registró una baja del 2,8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Esa variación representa una pérdida neta de 14.044 firmas en doce meses, dejando un total de 481.635 empleadores formales activos en todo el país.

El estudio detalla que desde septiembre de 2025 la velocidad de la caída se aceleró y que el retroceso registrado en marzo de 2026 fue el más fuerte de todo el período analizado.

El informe se enfoca exclusivamente en el sector privado formal, por lo que excluye al empleo público, organismos internacionales y servicio doméstico.

Por rubros, la industria manufacturera encabezó las bajas relativas, con una caída del 4,5%, equivalente a 2.167 empresas menos. En tanto, el sector comercial fue el que mostró la mayor pérdida en términos absolutos, con 5.145 firmas menos en un año, lo que representa una baja del 3,5%.

A nivel territorial, 23 de las 24 jurisdicciones del país registraron retrocesos. La única excepción fue Neuquén, que mostró un leve crecimiento neto de 12 empresas, equivalente al 0,1%.

En el otro extremo, La Rioja tuvo la caída más pronunciada en términos porcentuales, con una baja del 10,7%. En números absolutos, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor pérdida, con 4.311 firmas menos, seguida por Córdoba, con 2.187, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 1.539.

El informe también analiza el impacto desde el cambio de gestión nacional y señala que, desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2026, desaparecieron 26.213 empresas empleadoras en todo el país.

Ese número representa una caída del 5,2% a nivel nacional durante el período. Según el reporte, la construcción fue el sector más afectado desde el inicio de la actual gestión, con una baja del 9,5%.

De esta manera, el sector privado formal continúa mostrando señales de retroceso en la cantidad de empleadores activos, con caídas extendidas en casi todo el país y con impacto especialmente marcado en rubros clave de la actividad económica.