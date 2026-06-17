Autoridades de la provincia participaron del acto en homenaje al General Martín Miguel de Güemes

El acto se realizó en la plaza Martín Miguel de Güemes de la Capital y fue encabezado por el vicegobernador Carlos Silva Neder, en representación del gobernador Elías Suárez.

Hoy 10:52

A 205 años del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, se realizó este miércoles por la mañana en la plaza que lleva su nombre en la ciudad Capital el acto conmemorativo que contó con la presencia del vicegobernador Carlos Silva Neder, en representación del gobernador Elías Suárez.

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El homenaje permitió recordar el legado del prócer salteño, cuya actuación al frente de las milicias gauchas fue fundamental para la defensa del norte argentino y el proceso de independencia del país.

También participaron la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Mariela Nassif; la Intendente de la Capital, Norma Fuentes; la descendiente del coronel comandante Luis Burela, María de los Ángeles Matos Burela, demás funcionarios del gabinete provincial y municipal, efectivos de las fuerzas policiales, miembros de la Agrupación Gaucha “Hermanos Burela” y delegaciones escolares.

La invocación religiosa estuvo a cargo del padre Luis Cruz y posteriormente se colocaron ofrendas florales. Asimismo, la Banda de Música de la Policía de la provincia interpretó el Himno Nacional Argentino y la Marcha de Güemes, acompañando uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

En este marco, María de los Ángeles Matos Burela destacó la figura del general Martín Miguel de Güemes como uno de los principales artífices de la Independencia Argentina y sudamericana, resaltando su liderazgo militar y compromiso con los sectores más humildes.

Recordó el valor de los gauchos que defendieron la patria junto a hombres como Luis Burela y subrayó que el legado de Güemes trasciende las victorias militares por su profundo sentido social y humano. Además, señaló que los desafíos actuales exigen defender la soberanía, la educación, el trabajo y la justicia social.

Finalmente, convocó a honrar su memoria manteniendo vivos los valores de unidad, sacrificio y amor por la patria.