El Gobernador recibió a representantes de FAO Argentina para presentar el Plan Provincial de Restauración de Bosques Nativos

La iniciativa apunta a fortalecer la conservación, recuperación y manejo sostenible de los recursos forestales en Santiago del Estero, con foco en el programa de pagos por resultados.

Hoy 11:32

El gobernador de la provincia, Elías Suárez, recibió este miércoles al coordinador general del Programa Pagos por Resultados de FAO Argentina (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), Francisco Yofre, en el marco de la presentación del Plan Provincial de Restauración de Bosques Nativos.

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La propuesta tiene como objetivo impulsar acciones de conservación, recuperación y manejo sostenible de los recursos forestales, en una provincia con fuerte presencia de bosques nativos.

Del encuentro participaron también la oficial de Programas de FAO Argentina, María Laura Escuder; el ministro de Producción, Néstor Machado; la directora de Bosques y Fauna, Noelia Zanichelli, y Bárbara Villalba, integrante del equipo técnico de la FAO.

En ese contexto, Escuder destacó la importancia del trabajo realizado y explicó que la presentación corresponde al plan de cuenca de Monte Quemado, uno de los ejes del programa. “Son ocho cuencas las que contempla este proyecto de FAO dentro del esquema de pagos por resultados, y Santiago del Estero es la primera en presentar su plan”, señaló.

Asimismo, remarcó que el avance del plan representa un paso significativo a nivel nacional, y valoró el trabajo de los equipos técnicos provinciales. “Para nosotros es muy importante y queremos felicitar todo el trabajo que han hecho”, concluyó.