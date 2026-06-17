Cómo funciona ServicioSGO, la plataforma que busca revolucionar la contratación de oficios en la provincia

Raúl Ola, titular del CIIDSE, destacó en Radio Panorama el funcionamiento de la herramienta digital que conecta a trabajadores con clientes de manera segura y efectiva.

Hoy 13:34

En diálogo con Radio Panorama, el titular del CIIDSE, Raúl Ola, brindó detalles sobre el funcionamiento de ServicioSGO, la nueva plataforma digital impulsada por el Gobierno de Santiago del Estero que busca generar confianza entre quienes ofrecen servicios y quienes los necesitan.

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Se trata de una herramienta tecnológica desarrollada por la empresa estatal CIID (Conocimiento, Innovación, Investigación y Desarrollo Sociedad del Estado), con la participación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Educación. El objetivo central es construir un puente seguro entre la oferta y la demanda de servicios, mediante un ecosistema digital accesible y confiable.

“La idea fue crear un Marketplace de oficios. Estamos viendo una diversidad muy grande de gente ofreciendo sus servicios en las 250 categorías que tiene la plataforma”, explicó Ola, quien además destacó la importancia de que la ciudadanía se apropie de la herramienta. “Buscamos que la gente la utilice, porque además permite recomendaciones y calificaciones entre usuarios, lo que fortalece la confianza”, agregó.

Uno de los aspectos más innovadores de ServicioSGO es su sistema de geolocalización, que permite optimizar la conexión entre usuarios. “El Estado presta la plataforma para acercar a las partes. Todo está geolocalizado, entonces si se necesita un electricista, por ejemplo, los primeros en recibir el requerimiento son quienes están más cerca del barrio. Esto es lo lindo de la tecnología, que te acerca”, señaló.

Además, el titular del CIIDSE remarcó que la plataforma ya fue testeada en una amplia escala territorial. “Está probada en casi 300 municipios y tiene su calificación. Es la base para que empecemos a crecer muchísimo. La oferta es variadísima y estamos pensando en ampliarla aún más con servicios de calidad”, afirmó.

En ese sentido, destacó el nivel de satisfacción de los usuarios: “Todos los pedidos que se hicieron fueron cubiertos y las calificaciones hasta el momento siempre fueron altas. Eso significa que ambas partes quedaron conformes y se refleja en esas buenas valoraciones”.

En cuanto a la demanda, Ola indicó que los servicios más solicitados hasta el momento son los vinculados a electricidad, refrigeración y clases particulares, aunque la plataforma continúa expandiendo su alcance hacia nuevos rubros.

ServicioSGO se presenta así como una apuesta del Estado provincial para modernizar el acceso al trabajo, fomentar la formalización de oficios y brindar mayores garantías tanto a trabajadores como a clientes.