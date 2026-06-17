Detención de joven por violencia de género en Caimancito

Una joven de 16 años, embarazada de siete meses, se encuentra hospitalizada tras ser agredida por su pareja en Caimancito.

Hoy 14:17

Un joven de 18 años ha sido detenido tras agredir físicamente a su pareja, una adolescente de 16 años que se encuentra en el séptimo mes de embarazo, en la localidad de Caimancito. Este lamentable suceso fue reportado el pasado sábado 13 de junio, cuando la víctima fue ingresada a un centro de salud local para recibir atención médica.

La joven, acompañada de su abuela, formalizó la denuncia en la Seccional 42° de Caimancito, lo que llevó a las autoridades a investigar el caso de inmediato. Según los informes, el fiscal Juan Carlos Baiud, quien se encontraba de turno, solicitó la detención inmediata del agresor y la implementación de medidas de protección para la víctima.

El Juzgado de Violencia de Género autorizó la medida, permitiendo así la detención del acusado, quien ahora se encuentra bajo la supervisión de la Fiscalía mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.

Además, se han establecido medidas de protección para garantizar la seguridad de la adolescente, quien se halla internada en la sala de observación del hospital 'Oscar Orias', recibiendo custodia policial las 24 horas del día.

La causa está siendo gestionada por Ernesto Lian Resúa, agente fiscal del Ministerio Público de la Acusación y titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar N°2 de San Pedro de Jujuy, con sede en Libertador General San Martín.

Este caso resalta la importancia de abordar situaciones de violencia de género y la necesidad de protección para las víctimas, especialmente en situaciones tan vulnerables como el embarazo.