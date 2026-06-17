Arrancó el Mes de la Vacunación Santiagueña con campañas casa por casa y en espacios públicos

La campaña se desarrollará hasta el 12 de julio en toda la provincia con el objetivo de ampliar la cobertura de vacunación. Habrá operativos en barrios, plazas, centros comerciales y vacunación casa por casa para todas las edades.

Hoy 15:20

Desde el 12 de junio y hasta el 12 de julio se lleva adelante el Mes de la Vacunación Santiagueña, una iniciativa sanitaria que busca reforzar la cobertura de inmunización en toda la provincia y acercar las vacunas a la comunidad a través de distintos operativos territoriales.

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El objetivo principal de la campaña es facilitar el acceso a todas las vacunas del calendario nacional, promoviendo su aplicación en distintos puntos de la provincia y no solo en los centros de salud.

En ese marco, se prevé la realización de operativos en barrios, plazas, centros comerciales y otros espacios públicos, además de la modalidad de vacunación casa por casa, con equipos sanitarios desplegados en el territorio.

Las autoridades de salud remarcaron que todas las dosis del calendario estarán disponibles para niños, adolescentes, adultos y personas mayores, con especial énfasis en la vacuna antigripal, correspondiente a esta época del año.

La campaña se lleva adelante bajo el lema “Las vacunas salvan vidas” y cuenta con la participación de equipos de Atención Primaria de la Salud, la Dirección del Interior y distintos efectores sanitarios de toda la provincia.

Según se informó, todas las UPAs, CAPS, puestos sanitarios y hospitales se sumarán a la iniciativa, ampliando la oferta de vacunación y acercando el servicio a quienes tengan dificultades para trasladarse.

Desde el sistema de salud destacaron que el propósito es fortalecer la prevención y aumentar la cobertura de inmunización, especialmente en sectores vulnerables o de difícil acceso.

Las autoridades recordaron además que quienes no puedan acercarse a un centro de salud pueden comunicarse con la UPA más cercana para recibir información o coordinar la visita de los equipos de vacunación.