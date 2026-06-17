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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUN 2026 | 16º
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Locales

Fernández rindió homenaje al General Martín Miguel de Güemes con un emotivo acto patriótico

La ceremonia se desarrolló en el Paseo Capital del Agro y contó con la participación de autoridades municipales, instituciones educativas y vecinos que se sumaron al homenaje al héroe de la Independencia.

Hoy 16:07
Fernández

La ciudad de Fernández conmemoró este miércoles el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes con un emotivo acto realizado en el Paseo Capital del Agro, donde autoridades, docentes, alumnos y familias se reunieron para recordar el legado de uno de los grandes protagonistas de la historia argentina.

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La ceremonia fue encabezada por la intendente Yanina Iturre, acompañada por funcionarios municipales, miembros del Concejo Deliberante y representantes de diversas instituciones de la comunidad. La organización estuvo a cargo de la Municipalidad de Fernández, el Colegio Agrotécnico Madre Tierra y la Escuela Primaria N° 1.251, en una muestra del trabajo articulado entre el Estado local y las instituciones educativas.

Tras el ingreso de las banderas de ceremonia y la entonación del Himno Nacional Argentino, se desarrolló el acto protocolar conducido por las docentes Cindy Altamiranda y Celeste Frías. En la ocasión, la docente Anabella Montti tuvo a su cargo las palabras alusivas, destacando la figura de Güemes y su aporte fundamental a la defensa de la independencia nacional.

La jornada también incluyó propuestas artísticas y culturales que permitieron poner en valor la historia y la identidad nacional. La docente Paola Carabajal compartió la poesía de su autoría “La sombra de Güemes”, mientras que alumnos de la Escuela N° 1.251 ofrecieron una representación musical alusiva a la fecha, recibiendo el reconocimiento de los presentes.

Como parte del cierre, las comunidades educativas organizaron una feria de platos dulces que permitió compartir un espacio de encuentro y camaradería entre vecinos, familias y autoridades.

Desde el municipio destacaron la importancia de mantener viva la memoria de quienes contribuyeron a la construcción de la Patria, promoviendo espacios de reflexión, participación y aprendizaje para las nuevas generaciones. La jornada concluyó en un clima de respeto y emoción, reafirmando el compromiso de Fernández con la preservación de los valores históricos y culturales que forman parte de la identidad nacional.

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