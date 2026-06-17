Estudiantes de los departamentos San Martín, Jiménez y Atamisqui fueron recibidos en Casa de Gobierno

El encuentro se desarrolló en el Salón de Acuerdos en el marco del programa “Conociendo mi provincia”.

Hoy 16:17

En representación del gobernador Elías Suárez, el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, recibió este miércoles al mediodía en Casa de Gobierno la visita de los alumnos del Colegio Secundario de Barrancas Coloradas; del Agrupamiento N° 86.133 de Estación Robles y del Secundario Orestes Di Lullo de Taboada, localidades ubicadas en el departamento San Martín.

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También recibió a delegaciones del Agrupamiento N° 86.036 de El Arenal, departamento Jiménez, y de la Escuela de la Familia Agrícola de la localidad de Huajla, del departamento Atamisqui.

El encuentro se desarrolló en el Salón de Acuerdos en el marco del programa “Conociendo mi provincia” que permite que estudiantes del interior que cursan el último año del secundario puedan conocer lugares emblemáticos de la ciudad Capital, Villa La Punta y Las Termas de Río Hondo.

Durante el encuentro, el funcionario destacó: “Este programa es una clara muestra de la importancia que el gobernador le asigna a nuestros jóvenes. A pesar del complejo contexto económico que atraviesa el país y de las múltiples prioridades que debe atender el Estado, se decidió darle continuidad porque entendemos el enorme valor que tiene para los estudiantes”.

Agregó: “No solo les permite conocer distintos lugares de nuestra provincia, algo que muchas veces sería difícil de concretar por otros medios, sino también vivir experiencias que complementan el aprendizaje del aula, fortaleciendo el conocimiento de nuestra historia, nuestra cultura y nuestra identidad. Son vivencias que seguramente quedarán para toda la vida en el recuerdo de cada uno de ellos”.