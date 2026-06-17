Milei recibirá a autoridades del Banco Mundial tras la aprobación de US$ 2.000 millones

El encuentro se realizará este miércoles en la Quinta de Olivos. El organismo internacional otorgó una garantía destinada a facilitar el acceso de Argentina al crédito internacional y respaldar reformas orientadas a la inversión y la generación de empleo.

Hoy 16:22

El presidente Javier Milei recibirá este miércoles desde las 17 a autoridades del Banco Mundial en la Quinta de Olivos, en un encuentro que tendrá como eje central el reciente paquete de financiamiento aprobado por el organismo para la Argentina.

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La reunión se llevará a cabo luego de que el Banco Mundial otorgara una garantía por hasta US$ 2.000 millones, una herramienta que busca facilitar el acceso del país al mercado internacional de crédito y fortalecer las condiciones de financiamiento en un contexto de reformas económicas impulsadas por el Gobierno nacional.

Según se informó, el financiamiento apunta a promover la creación de empleo, impulsar la inversión privada y fortalecer la estabilidad económica. La garantía cubrirá el 95% de los pagos del servicio de la deuda de un nuevo préstamo comercial, permitiendo reducir costos financieros y mejorar la gestión de la deuda pública.

Desde el organismo internacional destacaron que se trata de una estructura innovadora destinada a facilitar el regreso de la Argentina a los mercados internacionales de capital, al tiempo que acompaña reformas orientadas a incrementar la productividad, mejorar el clima de negocios y fomentar inversiones de largo plazo.

La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, señaló que el mecanismo permitirá movilizar financiamiento en condiciones más accesibles y respaldar iniciativas vinculadas al desarrollo económico y la resiliencia del país.

El esquema aprobado combina una garantía basada en políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) junto con una cobertura de MIGA, organismo perteneciente al Grupo Banco Mundial especializado en garantías para inversiones. El objetivo es movilizar hasta US$ 2.000 millones en préstamos comerciales destinados a respaldar proyectos estratégicos.

El préstamo comercial que será respaldado por estas garantías tendrá un plazo de seis años y un período de gracia de tres años. Además, las herramientas financieras estarán orientadas a promover inversiones en infraestructura, fortalecer la competencia en distintos mercados y ampliar las oportunidades de financiamiento para pequeñas y medianas empresas.

En ese marco, la reunión entre Milei y las autoridades del organismo servirá para analizar los alcances del programa y profundizar la agenda de cooperación entre la Argentina y el Banco Mundial, en momentos en que el Gobierno busca consolidar la estabilidad macroeconómica y recuperar el acceso al financiamiento internacional.