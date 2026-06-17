Premio Empresario Joven 2026: convocan a emprendedores santiagueños a participar de un encuentro

La iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio de Santiago del Estero se realizará el 11 de agosto en el Fórum. Habrá premiaciones, disertaciones, espacios de networking y actividades destinadas a fortalecer el ecosistema emprendedor local.

Hoy 16:41

El próximo 11 de agosto, el Fórum de Santiago del Estero será escenario del Premio Empresario Joven 2026, una propuesta organizada por la comisión de Jóvenes de la Cámara de Comercio que busca destacar el trabajo de emprendedores y empresarios locales, además de generar espacios de formación, intercambio de experiencias y vinculación profesional.

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Durante una entrevista en Noticiero 7, representantes de la organización explicaron que el evento tiene como objetivo principal reconocer el esfuerzo, la innovación y la capacidad de adaptación de los jóvenes emprendedores santiagueños, en un contexto económico que exige creatividad y resiliencia para sostener y desarrollar proyectos.

Las organizadoras destacaron que la propuesta no se limitará a la entrega de reconocimientos, sino que incluirá charlas, disertaciones, conversatorios y actividades de networking, destinadas a fortalecer la red de contactos entre emprendedores y brindar herramientas para el crecimiento de sus negocios.

Además, se prevé la participación de casos de éxito locales que compartirán sus experiencias con el objetivo de inspirar a quienes están dando sus primeros pasos en el mundo empresarial.

La convocatoria está abierta a jóvenes de entre 18 y 40 años, con domicilio en Santiago del Estero y que cuenten con un emprendimiento o empresa formalmente constituida, con inscripción correspondiente y CUIT activo.

Desde la organización remarcaron que no existe un cupo limitado y que cualquier emprendedor que cumpla con los requisitos podrá postularse. Las inscripciones se realizarán mediante un formulario digital que será difundido a través de las redes sociales oficiales de la Cámara de Comercio.

Las referentes del sector coincidieron en que una de las principales características de los jóvenes emprendedores es la capacidad de adaptación frente a escenarios cambiantes. En ese sentido, señalaron que la incertidumbre económica obliga a innovar constantemente y a buscar nuevas estrategias para sostener la actividad.

También hicieron referencia al impacto de la digitalización en los hábitos de consumo, destacando que los comercios debieron incorporar herramientas tecnológicas y modificar sus formas tradicionales de venta para responder a las nuevas demandas del mercado.

Asimismo, señalaron que algunos rubros registran cambios en el comportamiento de los consumidores, quienes priorizan compras planificadas o colectivas para optimizar gastos, generando nuevas dinámicas comerciales.

Finalmente, desde la organización alentaron a los emprendedores santiagueños a sumarse a la iniciativa, independientemente del tamaño o nivel de facturación de sus proyectos.

Según explicaron, el espíritu del premio no apunta únicamente a los resultados económicos, sino a reconocer valores como la iniciativa, la perseverancia, la capacidad de asumir riesgos y la decisión de transformar ideas en oportunidades.

El encuentro se desarrollará el 11 de agosto a las 18 horas en el Fórum, con la expectativa de reunir a emprendedores de distintos rubros y consolidar un espacio de crecimiento para el sector joven empresarial de la provincia.