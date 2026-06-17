Detienen a joven por homicidio en Villa Carmela tras discusión

Efectivos de la Dirección de Investigaciones detuvieron a un joven por homicidio en Villa Carmela luego de una rápida investigación en el lugar de los hechos.

Hoy 17:16

La Fiscalía de Homicidios II investiga un caso de homicidio ocurrido en Villa Carmela, donde un joven de 23 años fue detenido como presunto autor del crimen.

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El hecho se registró el pasado lunes, y el director de Investigaciones de Unidades Criminales y Delitos Complejos, comisario inspector Diego Bernachi, proporcionó detalles sobre la detención del sospechoso.

“La Fiscalía de Homicidios II, encabezada por el doctor Carlos Sale, ha solicitado la intervención de la comisario Susana Montero, jefa de la División Homicidios, tras el violento incidente que tuvo lugar en un pasaje frente a la cancha de Villa Carmela”, explicó Bernachi.

Según las primeras averiguaciones, la situación se habría originado en una discusión entre la víctima, identificada como Carlos Ezequiel Romano Hardoy, de 40 años, y el acusado, quien reside en el barrio Autopista Sur.

“Durante la discusión, el acusado golpeó a la víctima en el rostro, lo que provocó que cayera al suelo y perdiera la vida”, amplió el director de investigaciones, quien destacó el trabajo realizado por el equipo de homicidios.

“Tras recabar información de testigos, logramos identificar al sospechoso y localizamos su domicilio. Al observarlo en la calle con la vestimenta descrita por los testigos, procedimos a su aprehensión”, indicó Bernachi, quien también confirmó el secuestro de prendas de vestir y un celular del detenido.

Las autoridades están a la espera de los resultados de las averiguaciones de antecedentes del sospechoso, lo que podría influir en el desarrollo del caso.