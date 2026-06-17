Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUN 2026 | 16º
X
Regionales

Detienen a joven por homicidio en Villa Carmela tras discusión

Efectivos de la Dirección de Investigaciones detuvieron a un joven por homicidio en Villa Carmela luego de una rápida investigación en el lugar de los hechos.

Hoy 17:16

La Fiscalía de Homicidios II investiga un caso de homicidio ocurrido en Villa Carmela, donde un joven de 23 años fue detenido como presunto autor del crimen.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se registró el pasado lunes, y el director de Investigaciones de Unidades Criminales y Delitos Complejos, comisario inspector Diego Bernachi, proporcionó detalles sobre la detención del sospechoso.

“La Fiscalía de Homicidios II, encabezada por el doctor Carlos Sale, ha solicitado la intervención de la comisario Susana Montero, jefa de la División Homicidios, tras el violento incidente que tuvo lugar en un pasaje frente a la cancha de Villa Carmela”, explicó Bernachi.

Según las primeras averiguaciones, la situación se habría originado en una discusión entre la víctima, identificada como Carlos Ezequiel Romano Hardoy, de 40 años, y el acusado, quien reside en el barrio Autopista Sur.

“Durante la discusión, el acusado golpeó a la víctima en el rostro, lo que provocó que cayera al suelo y perdiera la vida”, amplió el director de investigaciones, quien destacó el trabajo realizado por el equipo de homicidios.

“Tras recabar información de testigos, logramos identificar al sospechoso y localizamos su domicilio. Al observarlo en la calle con la vestimenta descrita por los testigos, procedimos a su aprehensión”, indicó Bernachi, quien también confirmó el secuestro de prendas de vestir y un celular del detenido.

Las autoridades están a la espera de los resultados de las averiguaciones de antecedentes del sospechoso, lo que podría influir en el desarrollo del caso.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Portugal de Cristiano y Congo quedaron a mano en el inicio del Mundial 2026
  2. 2. En vivo: Inglaterra y Croacia protagonizan un duelo estelar en el arranque del Grupo L del Mundial 2026
  3. 3. Video: un automovilista alcoholizado provocó daños en varias motos frente a una distribuidora
  4. 4. EN VIVO: pasá la tarde junto a "Qué, no me has visto?" en Panorama Play
  5. 5. Quién era Juan Olivera, el hombre que murió calcinado en el incendio de su vivienda del barrio Jardín
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT