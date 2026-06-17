Consejos prácticos para detectar links falsos rápidamente

Con el aumento de fraudes digitales, en 2022 se reportaron más de 1.500 casos de phishing en Argentina. Detectar un link trucho rápidamente puede protegerte de pérdidas económicas y robos de información personal.

Hoy 18:12

En la actualidad, la detección de links truchos se ha vuelto crucial para la seguridad en línea. Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, el phishing ha crecido exponencialmente en los últimos años, convirtiéndose en uno de los principales métodos de estafa digital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Identificar un link trucho puede ser más sencillo de lo que parece si se conocen algunas señales clave. Por ejemplo, siempre es recomendable observar detenidamente la URL; si parece sospechosa o no coincide con la fuente conocida, es un gran indicativo de que podría ser un intento de fraude.

Un aspecto crítico a considerar es que muchos links truchos utilizan dominios similares a los originales. Por ejemplo, si recibes un enlace de un banco, verifica que la dirección sea exactamente la misma que la que usas habitualmente. Cambios pequeños, como una letra o un símbolo, pueden ser la señal de un intento de phishing.

Además, es fundamental revisar el protocolo de seguridad de la página. Asegúrate de que la URL comience con 'https://' y que haya un candado en la barra de direcciones, lo que indica que la conexión es segura. Sin embargo, esto no garantiza que el sitio sea legítimo, así que mantente alerta.

Las estafas a través de enlaces maliciosos pueden venir acompañadas de contenido engañoso o alarmante. Si un mensaje solicita que actúes rápidamente o que proporciones información personal, desconfía y verifica la fuente antes de hacer clic en cualquier enlace.

Es recomendable utilizar herramientas de análisis de URLs que puedan ayudarte a comprobar la seguridad de un enlace antes de acceder a él. Muchas de estas herramientas son gratuitas y pueden resultar de gran utilidad para evitar caer en fraudes.

Finalmente, la educación y la concienciación sobre los riesgos de internet son esenciales. Mantenerte informado sobre las últimas tácticas de los estafadores puede ayudarte a protegerte mejor en el mundo digital y evitar ser víctima de estos engaños.