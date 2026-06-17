La Justicia ratificó la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y destacó que cumple las condiciones impuestas

El Tribunal Oral Federal 2 confirmó que la expresidenta continuará detenida en su departamento de Constitución. Los informes de control señalaron que respetó las reglas fijadas y no registró incumplimientos.

Hoy 18:57

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) resolvió mantener la prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al considerar que cumple adecuadamente con las condiciones impuestas para su detención en el departamento ubicado sobre la calle San José al 1111, en el barrio porteño de Constitución.

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La decisión fue firmada por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, quien evaluó los informes de seguimiento elaborados por los organismos encargados del control judicial y concluyó que la exmandataria mantiene una conducta acorde a las reglas establecidas por el tribunal.

La resolución se conoció días después de la controversia generada por la instalación de estructuras frente al balcón de la vivienda donde cumple la medida. Si bien el magistrado consideró que el episodio ameritó una “advertencia formal”, sostuvo que no constituye un incumplimiento de gravedad suficiente como para revocar el beneficio de la prisión domiciliaria.

En los fundamentos del fallo, el juez destacó que los reportes oficiales muestran una “actitud de sujeción al control judicial y de respeto por las condiciones establecidas” por parte de la ex vicepresidenta.

Para arribar a esta conclusión, el TOF 2 analizó el último informe trimestral correspondiente a los meses de abril, mayo y junio, elaborado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE).

Los inspectores señalaron que durante las supervisiones Cristina Kirchner mantuvo una actitud “cordial, respetuosa y de colaboración”. Asimismo, verificaron el cumplimiento del sistema de control de visitas implementado en el domicilio.

De acuerdo con el informe, las auditorías realizadas sobre el registro de ingresos y egresos permitieron constatar que no ingresaron personas no autorizadas y que se respetaron los límites fijados por la Justicia.

Además, los reportes vinculados al dispositivo de vigilancia electrónica indicaron que la señal de geolocalización permaneció activa de manera permanente y que las únicas alertas registradas estuvieron relacionadas con salidas previamente autorizadas por el tribunal.

Con estos elementos, la Justicia consideró acreditado el cumplimiento de las condiciones de detención y ratificó la continuidad de la prisión domiciliaria de la exjefa de Estado.