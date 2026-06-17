“Intervención Urbana Albiceleste”, la emotiva propuesta de estudiantes de Loreto para alentar a la Selección argentina

El Colegio Virgen de Loreto realizó una caminata junto a alumnos y familias desde la institución hasta la Plaza San Martín en el marco del proyecto “Intervención Urbana Albiceleste”, en una jornada de aliento a la Selección argentina cargada de participación y sentimiento patrio.

Hoy 18:59

En el marco del proyecto "Intervención Urbana Albiceleste", el Colegio Virgen de Loreto llevó adelante una caminata de aliento a la Selección argentina que unió la institución educativa con la Retreta de la Plaza San Martín, en la localidad de Loreto. La actividad contó con la participación de los niveles inicial y primario y se vivió como una jornada cargada de entusiasmo, alegría y sentimiento patrio.

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La propuesta reunió a una importante cantidad de alumnos y familias, consolidando una destacada convocatoria comunitaria. Durante el recorrido, los participantes expresaron su apoyo al equipo nacional de cara a su debut en el Mundial, en un clima de celebración y acompañamiento colectivo.

Desde la institución educativa destacaron el compromiso de las familias que formaron parte de la iniciativa, así como el trabajo de las docentes y profesores de los niveles inicial y primario. También se agradeció la colaboración del personal de Tránsito de la Municipalidad de Loreto y de todos los actores que hicieron posible el desarrollo de la actividad.

El proyecto, impulsado por el Colegio Virgen de Loreto, dejó como mensaje central la importancia del trabajo conjunto entre escuela, familia y comunidad para generar experiencias educativas y sociales que dejan huellas significativas en los estudiantes.