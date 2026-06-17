La UNSE llevó sus experiencias extensionistas al Congreso Nacional realizado en Rosario

Docentes, nodocentes y estudiantes de la Facultad de Humanidades participaron de uno de los principales encuentros de extensión universitaria del país, donde compartieron proyectos desarrollados junto a comunidades santiagueñas.

Hoy 19:08

Una delegación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) participó del Congreso Nacional de Extensión Universitaria, que se desarrolló los días 10, 11 y 12 de junio en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, reuniendo a representantes de instituciones de educación superior de Argentina, Brasil y Uruguay.

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La comitiva estuvo integrada por docentes, nodocentes y estudiantes de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, quienes formaron parte de las actividades organizadas bajo el lema "Universidad y territorios: diálogos para la transformación social".

El encuentro se consolidó como un espacio de intercambio y reflexión sobre las prácticas extensionistas, convocando a extensionistas, graduados, trabajadores universitarios y estudiantes comprometidos con el trabajo territorial y el fortalecimiento del vínculo entre la universidad y la comunidad.

Durante las jornadas, los representantes santiagueños presentaron sistematizaciones de experiencias, publicaciones y resultados de proyectos de extensión universitaria, dando a conocer distintas iniciativas desarrolladas junto a organizaciones sociales, instituciones y comunidades de Santiago del Estero.

Desde la delegación destacaron la importancia de haber participado en un ámbito que permitió compartir experiencias con equipos de otras universidades, intercambiar conocimientos y debatir sobre los desafíos actuales de la extensión universitaria.

Asimismo, remarcaron que el congreso representó una oportunidad para visibilizar el trabajo que se realiza desde la UNSE en distintos territorios de la provincia, además de incorporar nuevas herramientas y perspectivas para continuar fortaleciendo las acciones extensionistas.

La participación de la delegación fue posible gracias al acompañamiento institucional de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud y la Secretaría de Extensión Universitaria, que impulsaron la presencia de sus representantes en este importante evento académico y social.