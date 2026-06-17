Video: el divertido blooper de Leandro Paredes con su hijo en el debut de Argentina en el Mundial 2026

El volante protagonizó una tierna y divertida escena junto a su pequeño hijo. El momento terminó entre risas y rápidamente se volvió viral.

Hoy 19:29

La contundente victoria de la Selección Argentina por 3-0 frente a Argelia en su estreno en el Mundial 2026, con una actuación estelar de Lionel Messi, dejó también una imagen que conquistó a los hinchas fuera de lo estrictamente futbolístico. El protagonista fue Leandro Paredes, quien compartió un emotivo momento con su hijo sobre el césped.

Aunque no tuvo minutos en el encuentro, el mediocampista y capitán de Boca Juniors disfrutó de los festejos junto a su familia una vez finalizado el partido. Con una pelota de por medio, Paredes ingresó al campo acompañado por su pequeño hijo Lautaro, de apenas un año, para jugar y celebrar el triunfo albiceleste.

En medio de esa escena familiar se produjo un divertido blooper. Mientras corría tomado de la mano de su padre persiguiendo la pelota, el niño la pisó accidentalmente, perdió el equilibrio y cayó de espaldas sobre el césped, generando un instante de preocupación entre quienes observaban la situación.

Sin embargo, todo quedó en un simple susto. El pequeño miró enseguida a su papá y Leandro Paredes, con mucho humor, abrió los brazos simulando reclamar una infracción antes de levantarlo con una sonrisa. La reacción relajada del futbolista provocó las risas de los presentes y convirtió el episodio en uno de los momentos más simpáticos de la jornada.

Más allá del resultado deportivo, la imagen reflejó el clima de alegría que rodeó al seleccionado argentino tras un debut exitoso en el Mundial 2026, donde el equipo dirigido por la Albiceleste comenzó su camino con una sólida victoria y varias postales para el recuerdo.