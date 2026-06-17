Estados Unidos e Irán firmaron el acuerdo que pone fin a la guerra en Medio Oriente

El memorando fue suscripto de manera electrónica por ambas partes y ya se encuentra en vigor. El entendimiento contempla el cese de las hostilidades, medidas para estabilizar la región y una nueva etapa de negociaciones entre Washington y Teherán.

Hoy 20:57

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles el memorando de entendimiento con Irán destinado a poner fin a la guerra en Medio Oriente, en un paso que acelera la implementación del acuerdo y abre una nueva etapa de negociaciones entre Washington y Teherán.

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La firma fue confirmada por funcionarios estadounidenses e iraníes citados por distintos medios internacionales. Aunque la formalización oficial estaba prevista para el viernes en Suiza, ambas partes decidieron adelantar el proceso y rubricar electrónicamente el documento, que posteriormente fue firmado por Trump durante una cena con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles, luego de la cumbre del G7.

Según trascendió, el acuerdo ya entró en vigencia y uno de los principales motivos para acelerar su implementación fue permitir una reapertura más rápida del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio internacional de petróleo y gas.

Del lado estadounidense, además de Trump, también firmó el vicepresidente JD Vance. Por parte de Irán, la suscripción estuvo a cargo del presidente del Parlamento y principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Desde Teherán, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, confirmó la firma electrónica del memorando y aseguró que ya no será necesaria una ceremonia formal en Ginebra, aunque las delegaciones mantendrán el encuentro previsto para avanzar en la siguiente etapa de negociaciones.

El funcionario explicó que el acuerdo comenzó a aplicarse de manera inmediata y destacó que una de sus primeras consecuencias fue la aceleración del levantamiento de restricciones marítimas que afectaban a los puertos iraníes. Según afirmó, los buques del país ya operan sin las limitaciones que habían sido impuestas durante el conflicto.

Baqai también señaló que el fin de las hostilidades en el Líbano constituyó una de las prioridades centrales para la delegación iraní durante las conversaciones. De acuerdo con sus declaraciones, el memorando incluye referencias explícitas al respeto por la soberanía y la integridad territorial de ese país.

Asimismo, indicó que las negociaciones se concentraron exclusivamente en poner fin al conflicto bélico y sentar las bases para una mayor estabilidad regional, dejando fuera de esta primera etapa las discusiones vinculadas al programa nuclear iraní.

No obstante, el texto firmado establece un plazo inicial de 60 días para negociar un acuerdo más amplio centrado en la cuestión nuclear y en un eventual levantamiento de sanciones económicas. Ese período podrá extenderse si ambas partes consideran necesario continuar las conversaciones.

El portavoz iraní también aclaró que las capacidades militares de Irán no formarán parte de futuras negociaciones. En ese sentido, aseguró que el programa de misiles y los sistemas defensivos del país quedan excluidos de cualquier diálogo con Estados Unidos o con otros actores internacionales.

Con la entrada en vigor del memorando, Estados Unidos e Irán dan inicio a una nueva etapa diplomática tras semanas de enfrentamientos y tensiones en la región. Ahora, la atención estará puesta en el cumplimiento de los compromisos asumidos y en la evolución de las negociaciones que buscarán consolidar un acuerdo más amplio para garantizar la estabilidad de Medio Oriente.