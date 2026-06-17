Un instructor reveló que estaba de espaldas cuando la joven saltó sin cuerda y murió en Brasil

La declaración del operario complicó la investigación sobre la muerte de María Eduarda Rodrigues Freitas, de 21 años.

Hoy 20:52

La investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues Freitas, la joven de 21 años que cayó al vacío durante una actividad de salto extremo en el Puente del Esqueleto, en el estado brasileño de San Pablo, sumó un dato clave tras la declaración de uno de los instructores presentes en el lugar.

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Según trascendió, el operario admitió ante los investigadores que se encontraba de espaldas a la plataforma de lanzamiento cuando la joven realizó el salto sin contar con la cuerda de seguridad colocada, una revelación que reforzó las sospechas sobre posibles fallas en los protocolos de control y supervisión.

De acuerdo con su testimonio, el instructor había participado en una parte de la preparación previa, pero luego se alejó para asistir a otra persona, confiando en que el resto del equipo completaría correctamente el procedimiento de seguridad.

“Es normal que la persona y la gente griten cuando saltan. Escuché gritos y, cuando me di vuelta, ya había sucedido”, relató el trabajador al reconstruir los instantes previos a la tragedia.

El hombre explicó que tomó dimensión de la gravedad de la situación cuando una enfermera que se encontraba en el lugar comenzó a pedir ayuda de manera desesperada para descender hasta donde había caído la víctima, desde una altura aproximada de 40 metros.

María Eduarda Rodrigues Freitas, quien se desempeñaba como profesora de Educación Física, sufrió múltiples traumatismos producto de la caída y murió en el acto.

La Justicia continúa investigando las circunstancias del hecho para determinar las responsabilidades de cada integrante del equipo a cargo de la actividad y establecer si existieron negligencias o incumplimientos en las medidas de seguridad exigidas para este tipo de prácticas extremas.

La tragedia generó una profunda conmoción en Brasil y reavivó el debate sobre los controles y protocolos que deben aplicarse en actividades de alto riesgo.