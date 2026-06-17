Bplay comenzará a operar en Santiago del Estero junto a Casinos del Sol

La plataforma de entretenimiento online anunció su desembarco en la provincia a través de una alianza con Casinos del Sol. Según informó la empresa, será el único casino online habilitado para operar legalmente en territorio santiagueño.

Hoy 21:40

La plataforma de entretenimiento online bplay anunció su llegada a Santiago del Estero mediante una alianza estratégica con Casinos del Sol, ampliando así su presencia en el mercado argentino de apuestas y juegos en línea.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según indicaron desde la compañía, la propuesta permitirá a los usuarios santiagueños acceder a una plataforma de juego digital dentro de un marco regulado, con herramientas orientadas a la seguridad y la protección de los usuarios.

Bplay forma parte del Grupo Boldt, una empresa con más de 70 años de trayectoria en el sector del entretenimiento en Argentina. Actualmente, la plataforma ya opera en distintas jurisdicciones del país, entre ellas la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza y Jujuy.

Desde la firma señalaron que su crecimiento estuvo acompañado por el desarrollo de herramientas tecnológicas orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios, junto con políticas vinculadas a la legalidad de las operaciones y la promoción del juego responsable.

La llegada a Santiago del Estero se concretó a través de un acuerdo con Casinos del Sol, una empresa con presencia en la provincia. Desde ambas compañías destacaron que la alianza combina el conocimiento del mercado local con la infraestructura tecnológica desarrollada por la plataforma nacional.

Otro de los ejes destacados por las empresas es el impulso de acciones relacionadas con el juego responsable. En ese sentido, remarcaron la implementación de campañas de concientización, herramientas de autocontrol para los usuarios y proyectos destinados a promover hábitos saludables en el uso de plataformas digitales.

Además de su actividad en el sector del entretenimiento online, bplay mantiene una fuerte vinculación con el deporte argentino a través de patrocinios y acciones publicitarias. Recientemente presentó una campaña vinculada al Mundial FIFA 2026 y obtuvo un reconocimiento en los premios Martín Fierro 2026 por su ciclo de entrevistas deportivas "Intuiciones".

Con este desembarco, la empresa amplía su presencia en el país y suma a Santiago del Estero a la lista de provincias donde desarrolla su actividad.