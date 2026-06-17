Estudiantes de La Represa compartieron una jornada de memoria junto a Veteranos de Malvinas

Los alumnos del Agrupamiento N.º 86.055 fueron protagonistas de actividades junto a veteranos de Malvinas y de un encuentro literario con la escritora Eugenia Páez, fortaleciendo valores, conocimientos y experiencias educativas significativas.

Hoy 21:16

Los estudiantes del Agrupamiento N.º 86.055 "La Represa", ubicado en el departamento Choya, participaron de una destacada jornada educativa que combinó historia, memoria, literatura y reflexión, consolidando espacios de aprendizaje que promueven la formación integral de los jóvenes.

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La primera actividad estuvo vinculada a la memoria histórica y se desarrolló en el marco de una jornada junto a veteranos de la Guerra de Malvinas, organizada por la coordinadora pedagógica Nathaly Sánchez. El encuentro permitió generar un valioso espacio de diálogo e intercambio, donde los estudiantes pudieron escuchar testimonios en primera persona, realizar preguntas y reflexionar sobre valores como el patriotismo, el compromiso, la solidaridad y la importancia de preservar la memoria colectiva.

La participación activa y respetuosa de los alumnos convirtió a la propuesta en una experiencia profundamente enriquecedora, fortaleciendo el conocimiento sobre uno de los capítulos más significativos de la historia argentina y promoviendo el respeto hacia quienes defendieron la soberanía nacional.

Posteriormente, la comunidad educativa compartió un Té Literario, organizado por las profesoras Carola Herrera y Karen Maldonado, con el objetivo de fomentar el gusto por la lectura y generar espacios de intercambio cultural entre estudiantes y referentes del ámbito literario.

En esta oportunidad, la escritora Eugenia Páez presentó su obra "Mandame un color", compartiendo con los presentes detalles sobre el proceso creativo del libro, experiencias de su trayectoria personal y profesional, además de reflexiones acerca del valor de la literatura como herramienta de transformación y crecimiento.

Durante la charla, los estudiantes participaron activamente con preguntas, opiniones e inquietudes, generando un intercambio enriquecedor que puso de manifiesto el interés y el compromiso de los jóvenes con las propuestas educativas impulsadas por la institución.

Desde el Agrupamiento N.º 86.055 "La Represa" destacaron la importancia de continuar promoviendo experiencias que vinculen a los estudiantes con la historia, la cultura y la producción literaria, favoreciendo la construcción de ciudadanos críticos, sensibles y comprometidos con su comunidad.

A través de estas iniciativas, la institución reafirma su compromiso con una educación integral que trasciende las aulas y brinda a los jóvenes oportunidades para fortalecer la memoria, la identidad, el pensamiento crítico y el amor por la lectura.