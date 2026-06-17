Yanina Iturre y Paula Canepa destacaron la continuidad de la gestión y las obras como ejes de sus propuestas en LO

Durante una entrevista en Libertad de Opinión, ambas candidatas destacaron la continuidad de la gestión y los proyectos previstos para sus ciudades.

Hoy 22:20

Las candidatas del Frente Cívico por Santiago para las intendencias de Fernández y Las Termas de Río Hondo, Yanina Iturre y Paula Canepa, participaron del programa Libertad de Opinión, donde repasaron los principales desafíos de sus ciudades, las propuestas de gestión y el trabajo que proyectan desarrollar en caso de resultar electas el próximo 2 de agosto.

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En primer término, Yanina Iturre señaló que su propuesta representa la continuidad del proceso de transformación que viene atravesando Fernández durante los últimos años. En ese sentido, destacó el trabajo realizado junto al exintendente Víctor Araujo y aseguró que el objetivo es seguir fortaleciendo los servicios públicos y la infraestructura urbana.

"El proyecto es una continuidad de una gestión que ha venido creciendo en estos ocho años de potenciar todo lo que se ha construido y todo lo que se ha logrado en Fernández de la mano del exintendente Víctor Araujo", expresó.

La candidata remarcó además que buscará profundizar las mejoras en iluminación, barrido y limpieza, además de avanzar con intervenciones en aquellos barrios donde aún existen necesidades pendientes. Asimismo, sostuvo que existe un fuerte compromiso de seguir impulsando obras para continuar transformando la ciudad.

Al referirse al perfil productivo de Fernández, destacó la importancia estratégica de su ubicación sobre la Ruta Nacional 34 y señaló que uno de los objetivos será continuar promoviendo el Parque Industrial para atraer nuevas inversiones privadas.

"Tenemos nuestro parque industrial que lo seguimos promocionando, lo seguimos impulsando. Queremos inversiones privadas que se asienten en nuestra ciudad", manifestó.

Además, explicó que entre los proyectos previstos se encuentra la puesta en valor del patrimonio histórico local mediante la creación de un museo en una antigua casona ferroviaria y el desarrollo de un circuito turístico, cultural y productivo que contribuya a generar nuevas oportunidades económicas y laborales.

Por su parte, Paula Canepa destacó el crecimiento que experimentó Las Termas de Río Hondo durante los últimos años y aseguró que la prioridad será continuar trabajando sobre las demandas de los vecinos, especialmente en los sectores que presentan mayores necesidades.

"Las Termas ha crecido mucho en cuanto a su superficie, entonces se trabaja en dos o tres barrios a la vez, pero tratando de estar atentos siempre a las necesidades de nuestros vecinos", sostuvo.

La candidata también hizo referencia a las consecuencias que dejaron las intensas lluvias registradas durante el verano y explicó que gran parte de los esfuerzos actuales están orientados a la recuperación de calles y mejoras de infraestructura en distintos barrios de la ciudad.

En materia turística, reconoció que el contexto económico nacional tuvo impacto sobre la actividad, aunque destacó que Las Termas continúa siendo uno de los destinos más elegidos del país y que se trabaja permanentemente en la generación de propuestas para visitantes.

"Seguimos nosotros atentos con propuestas para nuestros visitantes", afirmó.

Canepa valoró además el acercamiento logrado con el sector privado, al considerar que permitió la realización de numerosos eventos que beneficiaron tanto a turistas como a vecinos.

"Ha generado mucho movimiento, tanto para el turista como para todos los termeños, y ha sido muy positivo ese acercamiento", indicó.

Durante la entrevista también hubo espacio para abordar la participación juvenil. Iturre consideró fundamental escuchar a los jóvenes y brindarles espacios de protagonismo dentro de la comunidad.

"Estamos organizando una jornada para los jóvenes con diferentes temáticas y de esta manera escucharlos a ellos y pensar en trabajar no solo en el presente, sino también en el futuro", señaló.

En tanto, Canepa destacó las políticas educativas, deportivas y de formación profesional que se impulsan en Las Termas, además de la importancia de atender las inquietudes de las nuevas generaciones.

"Escucharlos enseña; son tan naturales y tan honestos al hablar que es muy importante escucharlos", expresó al referirse al vínculo con los jóvenes.

Finalmente, ambas dirigentes coincidieron en destacar el acompañamiento del Gobierno provincial para la concreción de obras y proyectos en sus respectivas ciudades.

"El acompañamiento que venimos teniendo desde el Gobierno provincial es fundamental", afirmó Iturre, mientras que Canepa destacó la relación institucional que mantiene la ciudad con las autoridades provinciales y el permanente respaldo recibido para atender las distintas necesidades de la comunidad.