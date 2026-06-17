Llamil Abdala en LO: "La Banda necesita recuperar el camino que perdió"

El candidato a intendente de La Banda por el Frente Cívico expuso en Libertad de Opinión sus propuestas para mejorar los servicios públicos, impulsar la economía local y fortalecer la participación juvenil.

Hoy 22:27

El candidato a intendente de La Banda, Llamil Abdala, participó del programa Libertad de Opinión, donde expuso los principales ejes de su propuesta de gobierno de cara a las elecciones municipales del próximo 2 de agosto. Durante la entrevista, realizó un diagnóstico crítico sobre la situación actual de la ciudad y sostuvo que su objetivo es impulsar una profunda recuperación de los servicios, la actividad económica y el vínculo entre el municipio y los vecinos.

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Al referirse al estado de la ciudad, Abdala afirmó que su principal desafío será revertir un proceso de deterioro que, según consideró, se viene profundizando desde hace varios años.

"Quiero que los bandeños me den la oportunidad de poder llegar a la Municipalidad de La Banda para revertir un proceso de regresión profunda que ha tenido mi ciudad", expresó.

En ese sentido, sostuvo que muchos vecinos sienten que el municipio no está respondiendo a sus necesidades y remarcó que uno de los primeros objetivos de una eventual gestión será recuperar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

"Voy a hacer foco en algunos pilares fundamentales desde el primer día de gestión. El primero es la activación de los servicios públicos que no están funcionando y la mejora de aquellos que hoy funcionan con muchas deficiencias", señaló.

Entre las problemáticas que identificó, mencionó la higiene urbana, el mantenimiento de calles, la iluminación y los inconvenientes generados por los anegamientos registrados durante los períodos de lluvia.

"La higiene urbana está prácticamente colapsada. No hay una organización comunal pensada en resolver la cuestión ambiental de la ciudad", manifestó.

Asimismo, explicó que dentro de su plan de trabajo se encuentra la recuperación de los desagües pluviales y la corrección de diversos problemas estructurales que, según indicó, favorecen las inundaciones en distintos barrios bandeños.

"Tenemos desagües que no están operativos o están afectados por la falta de mantenimiento. Incluso hemos detectado pendientes inadecuadas que hacen que el agua vuelva a la ciudad en lugar de salir de ella", sostuvo.

Frente a ese escenario, adelantó que impulsará un programa de emergencia para atender las demandas más urgentes de los vecinos.

"Por la gravedad de la situación instalaremos un programa de emergencia inmediato para que el vecino empiece a recibir el servicio que demanda", afirmó.

Otro de los aspectos abordados durante la entrevista fue la situación económica de La Banda. Allí, Abdala aseguró que la ciudad perdió parte del protagonismo comercial y productivo que históricamente tuvo dentro de la provincia.

"Somos la primera economía del interior provincial fuera de la Capital y, sin embargo, no tenemos un movimiento económico acorde al potencial que tiene la ciudad", indicó.

El candidato explicó que una de sus propuestas será implementar políticas activas para fortalecer el consumo local e incentivar el crecimiento del comercio y de los distintos sectores productivos.

"Necesitamos que se recupere ese poder que tenía La Banda, donde todo el departamento venía a comprar, a transaccionar y a proveerse de servicios", remarcó.

En materia de participación juvenil, Abdala aseguró que los jóvenes ocuparán un rol central dentro de su proyecto político y consideró necesario generar espacios reales de intervención en la vida comunitaria.

"Los jóvenes están dentro de nuestra plataforma con un protagonismo absoluto", aseguró.

Según explicó, una de las prioridades será avanzar hacia una ciudad más conectada tecnológicamente y fortalecer las áreas destinadas a la juventud, incorporando además programas vinculados a la capacitación, la innovación y el deporte.

"No podemos pensar en el futuro de La Banda sin la opinión de quienes son el futuro de La Banda", expresó.

Además, destacó el valor de los clubes de barrio y de las actividades deportivas como herramientas de inclusión y prevención frente a problemáticas que afectan a muchos adolescentes.

"Si tenemos a los chicos practicando deportes y participando en espacios ciudadanos donde puedan generar proyectos, dejamos la esquina donde están consumiendo lo que no deben", sostuvo.

Sobre el tramo final de la entrevista, Abdala hizo referencia a su candidatura por el Frente Cívico por Santiago y recordó que en las elecciones de 2022 estuvo cerca de alcanzar la intendencia.

"La llama quedó encendida en el espíritu bandeño y creo que eso es lo que me ha llevado a tener el honor de volver a representar al Frente Cívico en la carrera por la Intendencia", afirmó.

Finalmente, pidió a los vecinos confiar en su propuesta y aseguró que su principal motivación es trabajar por el crecimiento de la ciudad.

"Quiero ser un buen intendente para mi ciudad", concluyó.