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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUN 2026 | 13º
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Locales

Benavente participó de un conversatorio sobre la Ley Penal Juvenil en la UCSE

El secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital asistió a una jornada de debate organizada por la Universidad Católica de Santiago del Estero, que contó con la participación de autoridades judiciales y del Gobierno provincial.

Hoy 23:28

El secretario de Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de la Capital, Ing. Mario Benavente, asistió al conversatorio “Ley penal juvenil: escenarios ante la baja de punibilidad. Alternativas a la pena de prisión”, organizado por el Centro de Estudiantes y la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero.

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La actividad se desarrolló en el Salón Auditorio de la casa de estudios y reunió a estudiantes, profesionales y miembros de la comunidad interesados en analizar los desafíos y perspectivas vinculados a la legislación penal juvenil.

El funcionario municipal estuvo acompañado por la directora de Niñez y Adolescencia, Lourdes Frías, en el marco de una jornada destinada a promover el intercambio de ideas y el debate sobre políticas públicas relacionadas con la adolescencia y el sistema de justicia.

El encuentro tuvo como principales expositores a la ministra de Justicia de la Provincia, Dra. Matilde O’Mill, y al vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Llugdar, quienes abordaron distintos aspectos de la temática y expusieron sobre los escenarios que plantea la discusión en torno a la baja de la edad de punibilidad y las alternativas a la pena de prisión.

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