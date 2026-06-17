La intendente Norma Fuentes recibió a dirigentes de la Federación Santiagueña de Cestoball

La jefa comunal mantuvo un encuentro con integrantes de la entidad deportiva que trabajan en la organización del Campeonato Argentino, que reunirá en julio a delegaciones de diez provincias del país.

Hoy 23:34

La intendente de la Capital, Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad de la Capital a integrantes de la comisión directiva de la Federación Santiagueña de Cestoball, quienes avanzan en los preparativos del Campeonato Argentino que se desarrollará en la provincia durante el próximo mes.

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La delegación estuvo encabezada por la presidenta de la entidad, Marcela Gigli; la secretaria, Florencia Alegre; la tesorera, Lorena Aranda; además de Roxana Cárdenas, Patricia Hurtado y Lara Ibáñez, integrante de la selección Sub 17.

Acompañaron a la jefa comunal el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente; el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; y el subsecretario de Desarrollo Social, Mauro Kalinski.

Durante la reunión, las dirigentes compartieron detalles sobre la organización del certamen nacional, que convocará a representantes de diez provincias y se disputará entre el 22 y el 26 de julio.

La competencia incluirá las categorías Sub 14, Sub 17, Primera Femenina y Primera Masculina, constituyéndose en un importante acontecimiento deportivo para la provincia y una oportunidad para seguir promoviendo el desarrollo y crecimiento del cestoball en todo el país.