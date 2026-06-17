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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUN 2026 | 13º
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Tania Escalada ganó el segundo Smart TV en el sorteo de “Que, no me has visto?” por Panorama Play

En el mes del Mundial, Panorama Play sortea cuatro televisores 4K para disfrutar los partidos por Canal 7.

Hoy 23:59

Tania Escalada, vecina del barrio Mama Antula de La Banda, fue la ganadora del segundo Smart TV de 55 pulgadas sorteado en el programa “Que, no me has visto?”, emitido por Panorama Play.

En el marco de una campaña especial por el mes del Mundial, Panorama Play está entregando cuatro televisores Smart TV de 55 pulgadas 4K Full HD, con el objetivo de que los ganadores puedan disfrutar de los partidos de la Selección Argentina por Canal 7.

Tania se hizo presente en los estudios del programa, donde contó que su televisor actual presentaba desperfectos técnicos, por lo que el premio llegó en el momento justo. Tras el sorteo, los conductores del programa le hicieron entrega del Smart TV en vivo.

Desde la producción recordaron que aún quedan dos televisores por sortear en las próximas emisiones, lo que mantiene la expectativa entre los seguidores del programa.

Finalmente, agradecieron a todos los participantes e invitaron a la audiencia a seguir atentos a las redes sociales de @panoramaplay.sde, donde se anuncian los próximos sorteos y novedades.

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