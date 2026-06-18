Entregaron tablets a estudiantes del Cens N° 5 de Clodomira y equipamiento a los jardines municipales

El intendente Daniel Ruiz encabezó la entrega de más de 30 tablets a estudiantes del Centro Educativo de nivel secundario, como parte de las acciones impulsadas a través del Programa Municipal de Inclusión Digital.

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De esta forma estamos reafirmando nuestro compromiso con la educación y la igualdad de oportunidades”, dijo el jefe comunal durante el acto, donde estuvo acompañado por funcionarios de la comuna, directivos, docentes y alumnos de las instituciones beneficiadas.

Ruiz agradeció el trabajo que llevan adelante los educadores, tanto de las maestras y todo el personal que cumple funciones en las instituciones del Nivel Inicial, como también de los profesores que tienen la responsabilidad de formar a jóvenes y adolescentes para abrirse camino en el mundo con herramientas básicas para insertarse en el ámbito laboral.

“Feliz por tener la posibilidad de cumplir con los compromisos planteados a través de este programa municipal, porque podemos seguir fortaleciendo las instituciones educativas y brindando mejores herramientas para el desarrollo de sus actividades diarias”, dijo el intendente.

“Seguimos trabajando con la convicción de que la educación es la mejor inversión para construir una comunidad con más inclusión, más oportunidades y un futuro mejor para todos”, agregó.

Por su parte, los directivos de los jardines municipales y del Cens N° 5 expresaron su profundo agradecimiento por estos elementos que permitirán, por un lado, mejorar la atención a los pequeños del Nivel Inicial, y por el otro, ampliar las oportunidades de aprendizaje para los estudiantes secundarios ante los desafíos de las nuevas tecnologías.