En fotos: así se vivió la contundente victoria de Quimsa ante Gimnasia en el Ciudad

La Fusión sacó a relucir todo su potencial, ganó con autoridad y estiró la definición de la final de la Liga Nacional. Reviví las mejores postales de una gran noche para la Fusión.
Con la obligación de ganar para mantenerse con vida en la serie, Quimsa respondió con una actuación de alto nivel y superó ampliamente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 88 a 60. En un Estadio Ciudad colmado y con un gran acompañamiento de su gente, la Fusión exhibió una defensa intensa, una ofensiva efectiva y un funcionamiento colectivo que le permitió dominar el juego de principio a fin.
La serie continuará el próximo sábado desde las 21 horas en Comodoro Rivadavia, donde Quimsa buscará volver a ganar para seguir soñando con una remontada histórica en la definición de la Liga Nacional.