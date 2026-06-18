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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUN 2026 | 12º
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En fotos: así se vivió la contundente victoria de Quimsa ante Gimnasia en el Ciudad

La Fusión sacó a relucir todo su potencial, ganó con autoridad y estiró la definición de la final de la Liga Nacional. Reviví las mejores postales de una gran noche para la Fusión.

17/06/2026

Con la obligación de ganar para mantenerse con vida en la serie, Quimsa respondió con una actuación de alto nivel y superó ampliamente a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 88 a 60. En un Estadio Ciudad colmado y con un gran acompañamiento de su gente, la Fusión exhibió una defensa intensa, una ofensiva efectiva y un funcionamiento colectivo que le permitió dominar el juego de principio a fin.

La serie continuará el próximo sábado desde las 21 horas en Comodoro Rivadavia, donde Quimsa buscará volver a ganar para seguir soñando con una remontada histórica en la definición de la Liga Nacional.

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