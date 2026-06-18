Gendarmería desmantela red de narcotráfico en Orán con tres operativos

Gendarmería Nacional realizó tres operativos en Orán, secuestrando kilos de drogas y deteniendo a varios involucrados en narcotráfico.

Hoy 01:46

En un esfuerzo significativo contra el narcotráfico, Gendarmería Nacional llevó a cabo tres operativos en el departamento de Orán, resultando en el secuestro de varios kilos de drogas.

El operativo más destacado tuvo lugar en el sector conocido como Puesto Ovejero, ubicado en la localidad de Aguas Blancas. Durante un patrullaje preventivo, los efectivos detectaron a un grupo de individuos ocultos entre la vegetación con mochilas voluminosas.

En el primer operativo, varios de los involucrados intentaron escapar y abrieron fuego contra los oficiales, quienes respondieron de manera rápida y lograron la detención de cinco ciudadanos bolivianos. La inspección de los bultos abandonados reveló numerosos paquetes que contenían marihuana, con un peso total de 261,890 kilos.

El segundo procedimiento ocurrió en el sector denominado Los Gomones, donde se interceptó a un hombre que transportaba una mochila. Al ser identificado, intentó huir hacia una vivienda cercana, pero fue detenido tras una persecución. En su mochila se encontraron cuatro paquetes de cocaína, con un peso total de 4,025 kilos.

El tercer operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1.288, donde durante un control vehicular se inspeccionó un taxi. En la mochila de uno de los pasajeros se hallaron tres paquetes de cocaína, con un peso total de 3 kilos 10 gramos, según informó Nuevo Diario.

En los tres operativos intervinieron las autoridades de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán, quienes ordenaron el secuestro de las drogas y la detención de los involucrados por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes, Ley 23.737.