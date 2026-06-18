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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUN 2026 | 12º
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Policiales

Un joven fue herido en un asalto y detuvieron a un sospechoso tras una persecución policial

Un joven de 21 años fue herido con un arma blanca durante un robo en barrio Belén y terminó hospitalizado. Tras un operativo policial, un sospechoso fue detenido y se secuestró un teléfono celular que habría sido sustraído.

Hoy 01:54
asaltante detenido

Un hecho de robo con lesiones se registró en horas de la noche en el barrio Belén, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 59, donde un joven de 21 años resultó herido tras ser atacado con un arma blanca para sustraerle su teléfono celular.

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El episodio ocurrió alrededor de las 22 en inmediaciones de la manzana 2 del mencionado barrio, cuando personal policial que realizaba recorridos preventivos fue alertado sobre la presencia de un hombre lesionado en la vía pública. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima tendida sobre la cinta asfáltica con una herida en la zona torácica y sangrado visible.

El joven fue identificado como Sergio Gustavo Martínez, quien manifestó que había sido interceptado por un sujeto que, mediante el uso de un arma blanca, le habría provocado varias lesiones para robarle su teléfono celular y luego darse a la fuga. Vecinos del lugar aportaron datos sobre el presunto autor, a quien señalaron con el alias de “Sapito Orieta”, indicando además que vestía una campera roja al momento del hecho.

A partir de esta información, la policía desplegó un operativo de rastrillaje en la zona, logrando localizar a un individuo cuyas características coincidían con las aportadas. Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó huir a pie e ingresó a distintos domicilios para evadir el procedimiento, aunque finalmente fue interceptado y demorado en un terreno baldío.

El detenido fue identificado como Carlos Esteban Orieta, de 25 años, con domicilio en el barrio Bosco III. Durante la requisa preventiva, los efectivos secuestraron un teléfono celular marca Motorola, color gris, que habría sido reconocido como el sustraído a la víctima.

Por disposición policial, se solicitó apoyo y el traslado del demorado y del elemento secuestrado a la dependencia policial, quedando el procedimiento a cargo de la Comisaría Comunitaria N° 59, bajo las actuaciones del oficial de servicio. Las investigaciones continúan para determinar con precisión la mecánica del hecho.

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