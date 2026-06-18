Detenidos dos hombres por robo en antiguo edificio municipal de Barranqueras

La policía detuvo a dos hombres por presunto robo en el exedificio municipal de Barranqueras, una construcción desactivada tras un incendio devastador.

Hoy 03:20

En un operativo realizado cerca de la medianoche del martes, dos hombres fueron detenidos por efectivos de la Comisaría Primera de Barranqueras, tras ser sorprendidos cuando intentaban salir del exedificio municipal con varios objetos que se sospecha fueron robados.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 23.55, cuando el sereno del edificio, que se encuentra en estado de abandono después de un incendio masivo, alertó a las autoridades debido a ruidos de herramientas eléctricas que provenían del interior.

Al llegar al lugar, los agentes de policía llevaron a cabo recorridas exhaustivas y observaron a los dos individuos saliendo por la avenida Gaboto. Al percatarse de la presencia policial, intentaron huir, pero fueron alcanzados y detenidos a escasos metros del lugar.

Durante el procedimiento, las fuerzas del orden secuestraron varios objetos, entre los que se encontraban una mochila, un teléfono celular, un taladro inalámbrico, una billetera, dinero en efectivo, siete caños de aluminio y una caja de paso eléctrica.

Posteriormente, el sereno del inmueble reconoció parte de los objetos como pertenecientes al edificio municipal, lo que fortaleció las acusaciones en contra de los detenidos.

Por orden de la Fiscalía en turno, ambos hombres fueron notificados de su aprehensión por el supuesto delito de hurto y, tras completar los trámites legales pertinentes, recuperaron la libertad bajo la condición de que se continuará con la investigación.