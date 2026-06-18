Liberan a los acusados del homicidio de los primos Cabrera en Sauce Viejo

La Justicia ha decidido liberar a los acusados del doble homicidio de los primos Cabrera en Sauce Viejo, aunque permanecerán vinculados al caso durante la investigación.

Hoy 04:38

La Justicia ha tomado la decisión de liberar a los dos hombres detenidos por su supuesta participación en el doble homicidio de los primos Cabrera, ocurrido el 31 de diciembre en la zona del río Coronda, en jurisdicción de Sauce Viejo. Esta resolución fue adoptada en una audiencia reciente y marca un cambio significativo en el desarrollo de la causa.

A pesar de su liberación, los imputados seguirán vinculados al expediente y deberán cumplir con una serie de condiciones mientras la investigación judicial avanza. Esto incluye la prohibición de permanecer en la zona de islas durante las horas nocturnas.

La decisión del tribunal se basó en la revisión de los elementos probatorios reunidos hasta el momento, y se determinó que no existían fundamentos suficientes para mantener la prisión preventiva en esta fase del proceso.

Es importante resaltar que la resolución no implica el cierre del caso, ya que la Fiscalía continuará con las medidas investigativas necesarias para esclarecer cómo ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades penales pertinentes.

El caso se conoció el 30 de diciembre de 2025, cuando los primos Cabrera salieron desde Alto Verde en una canoa y no regresaron. Al día siguiente, sus cuerpos fueron encontrados sin vida en la embarcación, que navegaba a la deriva por el río Coronda.

En la canoa se halló una carabina y cortes de carne vacuna, lo que llevó a las autoridades a iniciar una investigación. Dos puesteros, identificados como S Silva y Peverelli, fueron detenidos el 9 de enero por la Policía de Investigaciones.

Inicialmente, se les imputó por homicidio calificado y tenencia ilegítima de armas, bajo la hipótesis de que habían atacado a los Cabrera mientras faenaban. Sin embargo, la revisión del caso por la Cámara de Apelaciones permitió contemplar una nueva hipótesis, sugiriendo que podría haber habido un intercambio de disparos.