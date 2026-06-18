La final del mundial 2026 se convierte en un evento deportivo sin precedentes

La final del mundial 2026, que se celebrará en el New York New Jersey Stadium, se perfila como un evento deportivo sin igual, con un espectáculo de medio tiempo protagonizado por artistas de renombre mundial como Madonna, Shakira y BTS.

Hoy 05:47

La final del mundial 2026 se perfila como uno de los eventos deportivos más grandes de la historia, marcando un hito al ser la primera Copa del Mundo organizada por tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Este evento no solo cerrará el torneo, sino que también incluirá, por primera vez, un show de medio tiempo con figuras de alcance mundial.

La FIFA ha confirmado que el esperado espectáculo contará con la participación de Madonna, Shakira y BTS, y se llevará a cabo el 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium, sede designada para el partido decisivo del torneo.

Una de las novedades más destacadas será el formato del espectáculo, que se producirá en colaboración con Global Citizen y será curado por Chris Martin, vocalista de Coldplay. El objetivo es transformar la final en una experiencia de entretenimiento global, similar a la del Super Bowl estadounidense.

Este anuncio representa un cambio significativo en la historia del fútbol, ya que las finales mundialistas tradicionalmente no han incluido un show de medio tiempo de tal magnitud. La inclusión de estos artistas de renombre internacional promete atraer una audiencia diversa y masiva.

La presencia de Shakira es particularmente notable, dado su vínculo previo con la Copa del Mundo, donde su tema “Waka Waka” de Sudáfrica 2010 resonó en todo el planeta. Su regreso, junto a Madonna y BTS, aporta un elemento cultural que trasciende el ámbito del fútbol.

FIFA también ha presentado el evento como parte de una iniciativa social a través del FIFA Global Citizen Education Fund, que busca recaudar 100 millones de dólares para apoyar programas de educación y fútbol para niños alrededor del mundo.

La final del mundial 2026 se celebrará en un contexto histórico, con 48 selecciones y 104 partidos, lo que la convierte en la edición más grande de la Copa del Mundo hasta la fecha. El torneo se jugará en 16 ciudades sede de Norteamérica, con el New York New Jersey Stadium como uno de los escenarios más emblemáticos.