En medio de la polémica, Bullrich dijo que “Milei considera que no hay motivos para echar a Adorni”

La senadora aseguró que el Presidente respalda la continuidad del jefe de Gabinete en medio de la polémica por su declaración jurada patrimonial y descartó que existan motivos para su salida.

Hoy 07:47

La senadora Patricia Bullrich afirmó que el presidente Javier Milei considera que no existen razones para desplazar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la controversia por su declaración jurada patrimonial y las explicaciones brindadas sobre el origen de parte de sus ahorros.

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En declaraciones televisivas, la legisladora sostuvo que el mandatario mantiene su respaldo al funcionario y remarcó: “Milei considera que no hay motivos para echar a Adorni”.

En ese sentido, agregó que desde el Gobierno entienden que el funcionario no incurrió en irregularidades: “No mintió o dio una explicación razonable para sostener a Adorni”.

Bullrich también defendió la postura del Ejecutivo frente a las críticas opositoras y señaló: “No hay nada que cuestionarle al presidente de la Nación respecto del respaldo al funcionario”.

La senadora se refirió además al escenario parlamentario y explicó que la sesión prevista para este miércoles finalmente no se llevó a cabo, aunque sí está programada una para el próximo 25 de junio, donde podrían tratarse proyectos vinculados a interpelaciones.

En esa línea, advirtió que la eventual citación de Adorni dependerá de la mayoría legislativa: “Si ese proyecto tiene mayoría, podría haber una interpelación y eventualmente una moción de censura”.

Además, sostuvo que la suspensión de la sesión fue producto de un acuerdo entre bloques parlamentarios: “Esto se aprobó por todos los bloques, inclusive la oposición kirchnerista”.

Por último, la senadora negó que el oficialismo haya intentado frenar el debate: “Nosotros no le estamos dando tiempo al Poder Ejecutivo, nosotros somos minoría. No tenemos fuerzas suficientes para imponer los temas”.