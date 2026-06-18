Termas de Río Hondo se alista para un clima templado: pronóstico para hoy Jueves 18 de junio de 2026

Hoy, los termenses disfrutarán de un día parcialmente nublado con temperaturas agradables. El pronóstico para los próximos días anticipa un aumento gradual de las temperaturas.

Hoy 08:01

La ciudad de Termas de Río Hondo se despierta este jueves con un clima parcialmente nublado, lo que promete un día templado para sus habitantes. La temperatura actual es de 14.2 °C, pero la sensación térmica es de solo 7.2 °C, debido a la humedad que alcanza el 79% y un viento de 15.5 km/h proveniente del noreste.

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Este clima agradable permitirá a los termenses disfrutar de actividades al aire libre, aunque será recomendable abrigarse un poco más debido a la sensación térmica. Para hoy, se prevé que la temperatura mínima se sitúe en 13.1 °C y la máxima alcance los 18.4 °C.

De acuerdo con el pronóstico, el viernes será un día soleado, ideal para disfrutar del esplendor de la naturaleza que rodea a Termas de Río Hondo. Las temperaturas estarán en un rango entre 11.5 °C de mínima y 20.7 °C de máxima, lo que sugiere un leve aumento en comparación con el día de hoy.

El sábado también promete ser un día soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 9.5 °C y los 21.9 °C. Esto indica que los termenses podrán disfrutar de un clima más cálido, perfecto para actividades recreativas.

En resumen, hoy los termenses experimentarán un día parcialmente nublado con una máxima de 18.4 °C. El pronóstico para mañana es de un día soleado con máximas de 20.7 °C, y el sábado continuará la tendencia con temperaturas que alcanzarán hasta 21.9 °C.