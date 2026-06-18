"Actualmente hay crédito para los que exportan, pero no para el mercado interno"

Así lo explicó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este jueves para Radio Panorama.

Hoy 08:24

El licenciado Osvaldo Granados en su habitual columna de Radio Panorama, analizó el presente económico y la dinámica del crédito en la Argentina.



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Granados explicó que el escenario actual muestra una particularidad que no se registraba desde hace dos décadas: “El crédito hay más en dólares que en pesos, algo que no pasaba hace 20 años. Eso se le pasa al agro, a la minería, etcétera, o sea que se le está dando créditos a los que exportan”.

En ese sentido, detalló que mientras el financiamiento en moneda extranjera creció un 9%, el crédito en pesos se redujo en un 4%, lo que impacta directamente en la actividad interna. “Los créditos en pesos son para el mercado interno. Hay créditos para los que exportan, pero no para el mercado interno. Entonces, ¿cómo quieren que funcione?”, cuestionó.

El analista remarcó que esta asimetría en el acceso al financiamiento explica gran parte de las dificultades que atraviesa la economía, especialmente en sectores vinculados al consumo local.

Por otro lado, Granados señaló que el congelamiento en los precios de los combustibles tuvo incidencia en los indicadores recientes: “El congelamiento de los precios de combustible influyó en la inflación mayorista”, sostuvo.

Finalmente, también hizo referencia a un tema que comienza a ganar espacio en la agenda pública: la regulación del uso de cigarrillos electrónicos. “Hay mucho lobby por los vapeadores, cuyo uso se va a regular, para que no se utilicen en lugares cerrados”, indicó.

De esta manera, el economista trazó un panorama donde el acceso desigual al crédito y algunas decisiones de política económica continúan condicionando el desempeño del mercado interno.