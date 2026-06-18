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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUN 2026 | 12º
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Policiales

Conmoción en el barrio Independencia: dos hermanos fueron heridos a machetazos tras una violenta pelea

Las víctimas sufrieron cortes durante un enfrentamiento que se produjo cuando un grupo de personas irrumpió en una vivienda. Uno de los heridos fue trasladado al Hospital Regional, mientras que el otro rechazó recibir atención médica.

Hoy 08:50

Un violento episodio se registró durante la noche del miércoles en el barrio Independencia, donde dos hermanos resultaron heridos con arma blanca luego de una pelea que se desató en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles 507 y 403.

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Según informaron fuentes policiales, al arribar al lugar los efectivos se entrevistaron con una joven de apellido Moreno, de 18 años, quien manifestó que momentos antes varias personas se habían presentado en el domicilio familiar. Entre los involucrados señaló a dos sujetos conocidos por los alias de "Nacho" y "Tupe" Rojas.

Por causas que son materia de investigación, se produjo un enfrentamiento entre los visitantes y los hermanos de la denunciante. Durante la gresca, un hombre de apellido Moreno, de 33 años, sufrió una herida cortante en la mano derecha, presuntamente provocada con un machete.

En tanto, otro de los hermanos, de 24 años y del mismo apellido, también resultó lesionado al recibir un corte en la zona media de la cabeza.

A raíz de las heridas sufridas, el mayor de los damnificados fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Regional para recibir asistencia médica, mientras que el otro lesionado decidió no ser derivado a un centro de salud pese a la herida que presentaba.

Los efectivos realizaron las actuaciones correspondientes e invitaron a los involucrados a formalizar la denuncia penal para avanzar con la investigación y determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho.

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