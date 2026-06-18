Trágico hallazgo: un padre fue a despertar a su hijo y lo encontró sin vida

El dramático episodio ocurrió durante la siesta del miércoles en una vivienda del barrio Independencia. La víctima tenía 24 años y la Justicia ordenó una autopsia para determinar las causas del fallecimiento.

Hoy 09:02

Un joven de 24 años fue hallado sin vida durante la tarde del miércoles en una vivienda del barrio Independencia. El hecho es investigado por la Justicia, que ordenó la realización de una autopsia para establecer las causas del fallecimiento.

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Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró alrededor de las 14:30 en un domicilio ubicado sobre calle 406. En esas circunstancias, el padre del joven ingresó a la habitación con la intención de despertarlo, pero advirtió que no respondía a los llamados.

Ante la situación, solicitó asistencia médica de inmediato. Minutos más tarde, profesionales de la salud arribaron al inmueble y, tras examinar al muchacho, constataron que ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con los primeros datos incorporados a la investigación, la víctima padecía EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), una afección respiratoria que afectaba su estado de salud. Además, su progenitor habría manifestado que durante las horas previas había consumido bebidas alcohólicas.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se realizaron las actuaciones de rigor y se ordenó la autopsia correspondiente para determinar fehacientemente las causas del deceso.

En el lugar trabajó personal policial junto a peritos, quienes llevaron adelante las tareas de relevamiento mientras avanza la investigación del caso.