Las inesperadas películas de Alexandra Daddario que están arrasando en Netflix

Dos films de fantasía que fueron cuestionados en su estreno ahora se convierten en un fenómeno global en streaming y escalan entre lo más visto de la plataforma.

Hoy 09:22

Lo que parecía parte del pasado de Hollywood hoy vive una sorpresiva resurrección. Las películas de Percy Jackson protagonizadas por Alexandra Daddario se transformaron en un verdadero éxito en Netflix, ubicándose entre los contenidos más vistos a nivel mundial.

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Actualmente, “Percy Jackson y el ladrón del rayo” y “Percy Jackson: el mar de los monstruos” ocupan los puestos #3 y #4 del ranking global, solo por detrás de “Maternal Instinct” y “Flowers in the Attic”, que lideran la plataforma.

El dato no deja de llamar la atención: ambas películas tuvieron una recepción tibia e incluso negativa por parte de la crítica al momento de su estreno. Sin embargo, el paso del tiempo —y el poder del streaming— cambió por completo su destino.

La primera entrega, dirigida por Chris Columbus, se estrenó en 2010 y recaudó más de 226 millones de dólares en todo el mundo. Aun así, fue criticada por su guion y por alejarse de los libros de Rick Riordan. Su secuela, lanzada en 2013 y dirigida por Thor Freudenthal, repitió la fórmula: buenos números en taquilla, pero críticas mixtas a negativas.

Alexandra Daddario

Hoy, el panorama es otro. Ambas producciones superan en visualizaciones a títulos recientes y consolidados dentro del catálogo, demostrando que el interés por las historias de fantasía juvenil sigue más vigente que nunca.

Este fenómeno deja en evidencia una tendencia cada vez más marcada: lo que no convenció en cines puede triunfar años después en streaming, especialmente cuando hay una base de fans fiel y una nueva generación dispuesta a redescubrir estas historias.

Así, sin previo aviso, las películas de Alexandra Daddario pasaron de ser discutidas a convertirse en un éxito inesperado, reafirmando que en el mundo del entretenimiento, nunca está dicha la última palabra.