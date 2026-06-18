Los signos del zodíaco que derrochan y los que ahorran con astucia

La astróloga Angeluz analizó en El Mañanero cómo cada signo del zodíaco gestiona sus finanzas, revelando quienes son los más gastadores y quienes los más ahorrativos.

Hoy 10:23

La reconocida astróloga Angeluz visitó el set de El Mañanero para ofrecer un análisis detallado sobre la relación de cada signo zodiacal con el dinero. Durante su intervención, presentó un ranking que identifica a los signos que tienden a gastar sin control y aquellos que son más cuidadosos con sus finanzas.

Entre los signos más gastadores, Libra se destaca por su tendencia a ser desprendido; disfruta gastar y compartir, confiando en que eventualmente recuperará lo que ha invertido. Por otro lado, Tauro gasta principalmente cuando busca impresionar a otros o aparentar estabilidad económica.

Escorpio también está en la lista de aquellos que necesitan aprender a controlar mejor sus gastos, mientras que Aries tiende a ser un comprador compulsivo, aunque suele comparar precios para encontrar las mejores ofertas.

En el extremo opuesto, Capricornio lidera el grupo de los más ahorradores, siendo considerado tacaño. Prefiere acumular dinero e invertir en oportunidades que considere productivas. Virgo, por su parte, es conocido por ser calculador; analiza cada gasto detenidamente y solo invierte cuando está seguro de que vale la pena.

Acuario también muestra una notable tendencia a ahorrar, reflexionando mucho antes de realizar compras. En cuanto a los signos que gastan principalmente en familia, Cáncer no tiende a gastar en sí mismo, sino que prefiere invertir en el hogar y en mejorar la calidad de vida de sus seres queridos.

Angeluz recomendó a todos los signos encontrar un equilibrio entre el ahorro y el disfrute. Afirmó que no es necesario guardar todo el dinero, pero tampoco se debe gastar sin una reflexión adecuada.