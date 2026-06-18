Video: así fue el momento en que un conductor alcoholizado embistió varias motos sobre Av. Solís

Las imágenes de una cámara de seguridad muestran cómo el automovilista perdió el control de su vehículo, se subió a la vereda y chocó contra varios rodados estacionados frente a un comercio de la zona sur. El test de alcoholemia dio positivo.

Hoy 11:27

Nuevas imágenes permitieron reconstruir el impactante siniestro vial ocurrido sobre avenida Solís, donde un conductor que posteriormente dio positivo en el test de alcoholemia embistió varias motocicletas que se encontraban estacionadas frente a un comercio de la zona sur de la ciudad.

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El video, captado por una cámara de seguridad, muestra el momento exacto en que un automóvil de color blanco circula por la avenida y, por causas que se investigan, pierde el control, se desvía de su trayectoria, sube a la vereda y termina chocando contra varios rodados estacionados.

La secuencia evidencia la violencia del impacto, que provocó importantes daños materiales en al menos cuatro motocicletas. En las imágenes también se observa la rápida reacción de vecinos y personas que se encontraban en las inmediaciones del lugar.

El hecho ocurrió frente a una conocida distribuidora de la zona y afectó a trabajadores que se encontraban finalizando su jornada laboral. Muchos de ellos serían propietarios de los rodados dañados.

De acuerdo con la información policial, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 45 acudieron al lugar tras el siniestro y encontraron a varias personas reclamando explicaciones al conductor involucrado.

Posteriormente, personal de Seguridad Vial realizó el correspondiente control de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo. Por disposición de la fiscal de turno, el automovilista quedó vinculado a una causa judicial y se procedió a la retención de su licencia de conducir y del vehículo.

Afortunadamente, pese a la espectacularidad del choque y a los daños ocasionados, no se registraron personas lesionadas. Mientras tanto, los damnificados realizaron las presentaciones correspondientes para reclamar por los perjuicios sufridos.