Las Termas: identificaron en la calle a un hombre que tenía pedido de captura nacional

El procedimiento se realizó durante un recorrido preventivo en la ciudad termal. El sospechoso era requerido por la Justicia en una causa por lesiones y amenazas en un contexto de violencia de género.

Hoy 11:28

Un hombre de 55 años fue aprehendido durante la mañana de este jueves en Las Termas de Río Hondo, luego de que personal policial advirtiera que sobre él pesaba un pedido de detención vigente de alcance nacional.

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El procedimiento se concretó alrededor de las 8.20 en la intersección de calles Maipú y Libertador, donde efectivos que realizaban recorridos preventivos observaron a un sujeto que circulaba a pie y que, al notar la presencia policial, evidenció una actitud considerada sospechosa.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a identificarlo y, tras consultar sus datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), constataron que registraba un pedido de captura vigente emitido por la Justicia.

Según se informó, el requerimiento judicial está vinculado a una causa por lesiones leves calificadas por el vínculo y amenazas, en el marco de una investigación por presuntos hechos de violencia de género.

Una vez confirmada la medida, los efectivos solicitaron apoyo de una unidad móvil y trasladaron al acusado a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Las actuaciones continúan bajo las directivas de la Fiscalía que lleva adelante la investigación, mientras se avanza con las diligencias correspondientes en la causa.