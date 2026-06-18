Intentó escapar durante un control y descubrieron que era buscado por la Justicia

El procedimiento se concretó durante la mañana de este jueves en la ciudad termal. El sospechoso tenía un pedido de aprehensión vigente en una causa por robo y quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 11:34

Un joven de 24 años fue aprehendido durante la mañana de este jueves en Las Termas de Río Hondo, luego de intentar escapar al advertir la presencia policial. Al ser identificado, los efectivos descubrieron que registraba un pedido de aprehensión vigente por una causa de robo.

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El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 10, cuando efectivos de la Unidad Táctica Motorizada (UTM) realizaban recorridos preventivos por inmediaciones de calle Coronel Bogado.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados observaron a un sujeto que caminaba por el sector y que, al notar la presencia de los efectivos, adoptó una actitud sospechosa y emprendió la fuga.

Tras una breve persecución, el joven fue interceptado en la intersección de Coronel Bogado y Chacabuco, donde los efectivos procedieron a identificarlo.

Posteriormente, mediante consultas realizadas en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y otras dependencias, se estableció que sobre el sospechoso pesaba un pedido de aprehensión vigente en el marco de una causa por robo.

Una vez confirmada la medida judicial, los efectivos solicitaron apoyo de una unidad móvil para concretar el traslado del acusado a la Comisaría Comunitaria Nº 50, donde quedó alojado.

La causa cuenta con intervención de la Fiscalía de turno, que dispuso que el joven permanezca aprehendido mientras continúan las actuaciones correspondientes.